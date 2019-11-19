Семь тысяч жителей Доброго останутся без отопления

Жители 49 домов Владимира, в которых проживают 5809 жителей, сегодня на целый день останутся без отопления. Ограничение подачи теплоносителя в домах связано с проведением ремонтных работ на теплопроводе. Они продлятся с 9 утра до 9 вечера, сообщает пресс-служба владимирского филиала «Т Плюс». Отключения коснутся жителей улиц: Добросельская (№ 217, 219); Егорова (№ 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 16а); Комиссарова (№ 47, 49, 51, 53, 53а, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69а); Растопчина (№ 1, 1г, 3, 3а, 5, 7, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 33а, 33б, 33в, 35, 35/37, 37, 39, 39а, 39б, 39в).

Батареи остынут в 60 домах в Добром.

Также сегодня с 09.00 до 00.00 и завтра, 20 ноября, с 00.00 до 05.00 без тепла будут жители домов по ул. Добросельской (№ 217, 219); ул. Комиссарова (№ 67, 69, 69а); ул. Растопчина (№ 1, 1г, 3, 3а, 5, 7). Всего 1250 жителей.

Компания «Т Плюс» приносит жителям извинения за доставленные неудобства и поясняет, что работы согласованы с городской администрацией и проводятся в рамках реконструкции.

Ранее «Призыв» сообщал номера телефонов «горячих линий», по которым жители Владимирской области могут обращаться в случае перебоев с отоплением.

Ольга Ефремова

Фото: myseldon.com