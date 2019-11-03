Семь районов Владимирской области неблагополучны по бешенству

Населенные пункты семи районов Владимирской области признаны неблагополучными по бешенству. Речь идет о д. Данилково Вязниковского района, д. Баландино Гороховецкого района, д. Троица Кольчугинского района, д. Софроново Меленковского района, с. Дмитриевская Слобода Муромского района. В Петушинском районе в этот список попала деревня Старое Аннино и ул. III Интернационала в Покрове. В Ковровском районе — поселок Достижение и ул. Зои Космодемьянской в Коврове.

Всего во Владимирской области с начала года зарегистрировано 32 случая заболевания.

Всего же, по данным регионального управления Роспотребнадзора, на 1 сентября на территории области зарегистрировано 32 случая заболевания животных бешенством. Главные разносчики бешенства — дикие звери. Среди заболевших 20 лис и 3 енотовидные собаки. Смертельно опасный вирус у домашних животных фиксируют реже. 9 случаев — 3 собаки и 6 кошек. В большинстве случаев бешенство у домашних животных возникло в результате контакта с дикими животными.

Бешенство — опасное инфекционное заболевание, поражающее нервную систему человека и животных. Без профилактических прививок заканчивается смертью.

Ранее «Призыв» сообщал, что в гаражном кооперативе на улице Красносельской областного центра поселилась лиса. Специалисты предупреждают: зашедшие в город хищницы с большой степенью вероятности заражены бешенством.

Ольга Ефремова

Фото: rezonans.news