Сегодня перекроют федеральную трассу в Петушинском районе

Грядущей ночью на 144-м километре трассы М-7 «Волга» в Петушинском районе, в районе поселка Болдино, будет временно перекрыто движение транспорта. Проехать нельзя будет с 00.00 до 00.30. В это время дорожники будут монтировать П-образную опору. Автомобилистам предлагают в качестве объезда использовать Покров, Вишневый, Ставрово и Лакинск с выездами на федеральную трассу на 103-й и 156-й км.

— Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения, — говорится в сообщении пресс-службы «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

Дорожники будут монтировать опору.

Автомобилистам напоминают, что о нештатных ситуациях на федеральных трассах можно сообщать по телефону 8-800-505-76-52 или в диспетчерскую службу ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород»: +7 (831) 282-28-11.

Как ранее сообщал «Призыв», ремонтируемый участок трассы М-7 в Петушинском районе в последнее время стал предельно аварийным. Там произошла серия ДТП.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»