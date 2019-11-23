Самый неромантичный замок Владимира

Слово «замок» с ударением на первом слоге обозначает здание (или комплекс зданий), сочетающее в себе жилые и оборонительно-фортификационные задачи. Первые официальные замки строились для защиты семьи феодала и его самого от нападений норманнов (викингов) и венгров. Так уж вышло, что этому значению в нашем крае соответствует только одно сооружение – тюремный замок в городе Владимире на ул. 9 Января, 5а. Сейчас в нем расположилось СИЗО № 1, хотя возведенное в 1825 году здание с полным основанием могло бы стать украшением и достопримечательностью нашего города и области.

Владимирская каторжная тюрьма. Общий вид. 1926 год. Архив Государственного центрального музея современной истории России

По указу Екатерины Второй в российских городах для осужденных за особо тяжкие преступления строились специальные тюрьмы, называемые работными домами, а позднее острогами. Был такой и в городе Владимире, недалеко от места, где находился кинотеатр «Мир». К началу XIX века деревянное здание острога изрядно обветшало. Назначенный с 1821 года гражданский губернатор Владимирской губернии граф Петр Апраксин вышел с предложением в губернское правление построить новый каменный тюремный замок на территории Солдатской слободы «по недальному расстоянию от городских строений».

В 1825 году здание для владимирской тюрьмы наконец-то было построено. По документальному свидетельству, тюремный замок представлял собой каменный корпус в два этажа, а третий этаж — подвальный; ограда каменная; крыша листовая, железная. В подвальном помещении 4 темницы, кухня с двумя очагами и в них медные котлы, над которыми каменные шатры. Пекарня с тремя русскими печами, кладовая, два магазина, потолки коридора сделаны под арку. На 1-м этаже главного корпуса — церковь, канцелярия, комнаты для несовершеннолетних и больных, на 2-м — хоры церкви, комнаты для арестанток-женщин, бродяг, беглых и воров, пересыльных, арестантов за долги. На территории замка находились также баня, конюшня, позже цейхгауз. Перед замком был построен 2-этажный дом для надзирателя.

В 1826 году на средства городских доходов и на средства казны острога была устроена церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радости». Идея ее основания при тюремном замке города Владимира принадлежит российскому императору Александру I. В ней арестанты крестились и причащались Святых Тайн, отпевали умерших.

Интересен тот факт, что в остроги и тюрьмы епархия назначала лучших священников.

При церкви в 1867 году была образована школа, где учитель-дьякон проводил занятия по грамматике и богословию. В школу ходили не только арестанты, но и надзиратели, т.к. в основном они тоже были безграмотными.

21 января 1964 года тюрьма № 1 в старинном тюремном замке Владимира была переименована в следственный изолятор – СИЗО. В настоящее время это самый крупный следственный изолятор УФСИН России по Владимирской области с лимитом наполнения 457 человек. За год через него проходит около 10 тысяч человек: мужчины, женщины, подростки. Чтобы оградить несовершеннолетних от пагубного влияния неоднократно судимых лиц оборудовали отдельный блок для подростков, состоящий из четырех камер.

С 2007 года здесь стал активно проводиться капитальный ремонт помещений, улучшены условия содержания подследственных. С марта 2006 года в следственном изоляторе № 1 налажена регулярная работа телемоста СИЗО – областной суд, а с 2009 года работает телемост с Верховным судом. В учреждении для этого была оборудована специальная камера, прошел капитальный ремонт, установлена аппаратура. Видеокамеру и телевизор предоставил областной суд, оттуда же идет управление. Подсудимый видит судей, прокурора и адвоката, а те — его. В день проходит по 3-4 процесса, каждый по 15-20 минут.

В 2001 года во Владимирском следственном изоляторе состоялось торжественное открытие и освящение возрожденного храма Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих Радость», закрытого в 1919 году. В планах учреждения — полный ремонт всего корпуса и фасада здания бывшего тюремного замка, ведь здание СИЗО-1 города Владимира представляет собой историческую ценность.

Подготовила Татьяна Лысова

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