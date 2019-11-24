Рыбак провалился под лёд в Суздальском районе

На тонком льду водоема погиб рыбак. Трагедия произошла вчера на озере в деревне Глазовское Суздальского района. Мужчине было 55 лет. Все обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются. Известно, что рядом с водоёмом был выставлен аншлаг, запрещающий выход на лёд.
В эти выходные водоёмы Владимирской области начали покрываться опасным тонким льдом. Выходить на него крайне опасно. Об этом настоятельно просят сотрудники МЧС, только, к сожалению, многих эти просьбы не останавливают. На большинстве водоемах региона уже сидят рыбаки.
МЧС настоятельно призывает не выходить на лёд, а родителям — усилить контроль детей, в силу возраста не поминающих опасности.
— В очередной раз призываем граждан отказаться от выхода на тонкий лёд водоёмов в период ледостава! — обратились к жителям региона в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.
Ранее «Призыв» сообщал, что пожарные спасли из дымовой ловушки пожилых супругов. Трагедия едва не произошла в жилом доме Гусь-Хрустального.
Ольга Ефремова
Фото ГУ МЧС России по Владимирской области
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