Рыбак провалился под лёд в Суздальском районе

На тонком льду водоема погиб рыбак. Трагедия произошла вчера на озере в деревне Глазовское Суздальского района. Мужчине было 55 лет. Все обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются. Известно, что рядом с водоёмом был выставлен аншлаг, запрещающий выход на лёд.

В эти выходные водоёмы Владимирской области начали покрываться опасным тонким льдом. Выходить на него крайне опасно. Об этом настоятельно просят сотрудники МЧС, только, к сожалению, многих эти просьбы не останавливают. На большинстве водоемах региона уже сидят рыбаки.

МЧС настоятельно призывает не выходить на лёд, а родителям — усилить контроль детей, в силу возраста не поминающих опасности.

— В очередной раз призываем граждан отказаться от выхода на тонкий лёд водоёмов в период ледостава! — обратились к жителям региона в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что пожарные спасли из дымовой ловушки пожилых супругов. Трагедия едва не произошла в жилом доме Гусь-Хрустального.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области