Рождественской ярмарке нашли новое место

Во Владимире все же решили провести традиционную Рождественскую ярмарку. Городские власти смогли обойти запреты на размещение на Соборной площади. Все действо перенесут в парк «Липки» и бульвар Пушкина. Мэрия уже торгует контракт на оказание услуг по оформлению территорий к новогодним праздникам. Более полумиллиона рублей готовы потратить на украшение трех центральных площадок: бульвара Пушкина, парка «Липки» и площади Победы.

Рождественская ярмарка откроется в середине декабря.

Оформление бульвара Пушкина останется традиционным. Каток зальют на аллеях, поставят домики для проката и оплаты, шатер для переодевания, между деревьями повесят гирлянды, на входе установят световые арки.



В центре фонтана в парке «Липки» опять встанет елка, а вокруг — домики-шале. Только их будет больше, чем прежде. Каждый из 50 домиков оформляется гирляндами, световыми еловыми шлейфами, декоративными шарами и светодиодными бантами. Эти требования перечислены в документации.

Все это предстоит сделать подрядчику, который пока не определен. Торги прошли 12 ноября. Снова в центр Владимира завезут домик Деда Мороза и чайный домик, в одном из шале будет работать детский клуб. Даже надпись «Ярмарка» собираются поставить. Но не в центре Соборной площади, где когда-то стояла надпись «Я люблю Владимир», а у входа в парк «Липки».

Подробности о сроках проведения и программе рождественской ярмарки «Призыву» получить не удалось. Два месяца назад мы отправляли запрос во владимирскую мэрию. Но в последней беседе сотрудники пресс-службы сообщили, что не смогут ответить на вопросы по ярмарке, так как пока никто не знает, будет ли она вообще.

Ранее «Призыв» сообщал о перипетиях с надписью «Я люблю Владимир».

Анна Тумановская

Фото «Призыв»