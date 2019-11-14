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Рождественский монастырь во Владимире

Экскурсия в обитель XII века

Есть ли кремль во Владимире? Конечно! И частью древнего Владимирского кремля был монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в историческом центре города. Кто основал монастырь? Какие постройки были на его территории? Что сохранилось до наших дней? Какие тайны хранит обитель? Где находится единственный в городе дворец в стиле барокко? Народный гид Валентинович приглашает всех на новую экскурсию! Смотрите новую «Точку на карте»:

В этом выпуске  вы узнаете:

01.08 – кем и когда был построен Рождественский храм и основана обитель; 

01.30 –как звали инока,  чьи мощи долгое время хранились в соборе; 

02.02 – что произошло с главной святыней Рождественского монастыря в XV веке; 

02.33 – о важных событиях петровских времён; 

02.51 – почему боковые ворота монастыря заложены кирпичом; 

03.34 – что происходило с главными постройками монастыря в разные эпохи; 

04.55 – кто управлял монастырём, и какую роль играла обитель в общественной жизни; 

05.55 – как во Владимире появился небольшой дворец в стиле барокко; 

06.41 – какую роль сыграла обитель в русской исторической науке.

Подготовил Олег Беспалов

Фото «Призыва»

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Обсуждение 1

  • Николай Лившиц:
    14.11.2019 в 16:09

    Около 11,5 тысяч человек были в сталинское время репрессированы на территории нынешней Владимирской области. А расстреляно в стенах Рождественского монастыря — 28 человек.

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