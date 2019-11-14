Рождественский монастырь во Владимире

Есть ли кремль во Владимире? Конечно! И частью древнего Владимирского кремля был монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в историческом центре города. Кто основал монастырь? Какие постройки были на его территории? Что сохранилось до наших дней? Какие тайны хранит обитель? Где находится единственный в городе дворец в стиле барокко? Народный гид Валентинович приглашает всех на новую экскурсию! Смотрите новую «Точку на карте»:

В этом выпуске вы узнаете:

01.08 – кем и когда был построен Рождественский храм и основана обитель;

01.30 –как звали инока, чьи мощи долгое время хранились в соборе;

02.02 – что произошло с главной святыней Рождественского монастыря в XV веке;

02.33 – о важных событиях петровских времён;

02.51 – почему боковые ворота монастыря заложены кирпичом;

03.34 – что происходило с главными постройками монастыря в разные эпохи;

04.55 – кто управлял монастырём, и какую роль играла обитель в общественной жизни;

05.55 – как во Владимире появился небольшой дворец в стиле барокко;

06.41 – какую роль сыграла обитель в русской исторической науке.

Подготовил Олег Беспалов

Фото «Призыва»