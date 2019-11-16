Рояль в кустах украсит сквер на Чайковского

Во Владимире появится новый арт-объект. Рояль из световых гирлянд завезут в сквер на Чайковского. Владимирская мэрия решила не покупать готовую инстанцию, а закажет сделать её на месте. Контракт на изготовление и установку рояля выставлен на торги. Стоимость работ около 500 тысяч рублей.

Каркас арт-объекта выполнят из алюминиевого профиля, к нему прикрепят множество световых гирлянд.

По такой же схеме сделана театральная маска у Золотых ворот, фигуры дам и кавалеров у кинотеатра «Художественный» и даже танцующие снеговики на пешеходной улице Георгиевской. Все арт-объекты монтируют к зимним праздникам.

В благоустройство сквера на Чайковского в этом году вложили порядка 40 миллионов рублей. Там поставили детский городок в виде корабля, множество качелей, лавочек, обустроили пешеходные дорожки, провели освещение. Сквер стал центром притяжения жителей всего музыкального квартала. Чтобы его посещали в зимнее время, фонари и деревья украсят световыми гирляндами, а в центре площади поставят рояль.

Как «Призыв» сообщал ранее, во Владимире уже начали вешать новогодние украшения на столбах и деревьях. Первые арт-объекты появились в центре города.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»