Россия впервые выиграла Гран-при старейшей рекламной премии мира

21 ноября 2019 прошла церемония награждения престижной и старейшей премии за достижения в маркетинге Clio Entertainment 2019, которая вручается с 1960 года.

Впервые в истории премии российский телеканал взял Гран-при в номинации «Лучшее промо», и этот канал — ТНТ4! Лучший подарок на Всемирный день телевидения, который отмечается как раз 21 ноября. Победителей награждали в сердце Голливуда — в легендарном Dolby Theatre, где каждый год вручают «Оскар».

Гавриил Гордеев, директор ТНТ4: «В истории современной России на сцену Dolby Theatre поднимались получать награду только Никита Михалков за фильм «Утомлённый солнцем» в 1995 году и мультипликатор Александр Петров за короткометражку «Старик и море» в 2000-м. И наконец, в 2019 году там оказался ТНТ4! Это телеканал, у которого есть не только хорошее кино, сериалы «Офис», «Улица», лучшие выпуски Comedy Club, скетч-шоу «ХБ», зарубежный стендап, проекты «Прожарка» и «22 комика», а также самое лучшее в мире промо».

ГРАН-ПРИ ЗА ЛУЧШЕЕ ПРОМО

Television/Streaming: Spot/Promo — Other

TNT4 CHANNEL — EQUALLY POWERFUL MOVIES (Одинаково мощное кино)

https://youtu.be/9FI1STnauis

Каждый год международное жюри премии Clio определяет лучшие работы со всех стран, отмечая инновации и творческое мастерство. Журнал Time называет это событие самой узнаваемой международной рекламной наградой в мире. В других номинациях этого года, помимо ТНТ4, Гран-при взяли Microsoft, HBO, Amazon Prime и трейлер одного из самых кассовых фильмов года «Джокер».

В копилку премий ТНТ4 по итогам Clio Entertainment 2019 попало золото в номинации «Лучший монтаж» и серебро в номинации «Лучший саунд-дизайн».

ЗОЛОТО ЗА ЛУЧШИЙ МОНТАЖ (Television/Streaming: Video Promo Technique – Editing)

TNT4 CHANNEL — EQUALLY POWERFUL MOVIES (Одинаково мощное кино)

https://youtu.be/9FI1STnauis

СЕРЕБРО ЗА ЛУЧШИЙ САУНД-ДИЗАЙН (Television/Streaming: Video Promo Technique — Sound Design)

TNT4 CHANNEL — SUCKER PUNCH (Запрещённый приём)

https://youtu.be/NG62FNqbiZQ

Конкурентами российского телеканала были Fox, Netflix и Trailer park – самый титулованный продакшн по кинотрейлерам. Вёл церемонию награждения актёр Крейг Робинсон, которого зрители ТНТ4 могут видеть в сериале «Офис» (16+) с понедельника по четверг в 22.00.