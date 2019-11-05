Росгвардия покупает оружие у владимирцев на правах анонимности

Операция «Оружие» проходит во Владимирской области. Владельцы могут добровольно сдать оружие и боеприпасы и получить за них денежное вознаграждение. По состоянию на 5 ноября в центр лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии с начала года поступило 17 заключений о сданном оружии и боеприпасах. Среди них 3 единицы оружия с нарезным стволом, 15 охотничьих ружей, одно газовое оружие и 99 боеприпасов на общую сумму свыше 38 тысяч рублей.

Размер вознаграждения зависит от вида оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Так, например, за нарезное длинноствольное оружие заплатят 2,5 тысячи рублей, за нарезное короткоствольное оружие – 2 тысячи рублей. Столько же можно получить за гладкоствольное длинноствольное оружие. Вознаграждение за газовое оружие (газовые пистолеты и револьверы) составит 700 рублей, за пистолеты и револьверы – 2800 тысячи рублей.

Владельцам оружия и боеприпасов уже выплачено более 38 тысяч рублей.

Боеприпасы к гладкоствольному оружию (гражданскому, служебному, самодельному, подвергшемуся переделке под огнестрельное) – 11 рублей за штуку. За взрывчатые вещества дадут 400 рублей за 100 граммов. Личность сдающего оружие при этом сохраняется в тайне, напоминают в пресс-службе управления Росгвардии по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что в национальном парке «Мещера» задержали двоих браконьеров, которые вышли на лося. При себе мужчины имели оружие, пулевые патроны 12-го и 16-го калибра, а также самодельный манок для приманки зверя.

Ольга Ефремова

Фото: 1tulatv.ru