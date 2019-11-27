Родители пострадавшего ребенка потребовали миллион от частной клиники

Родители мальчика, в носу которого врач не заметил инородное тело, требуют от частной детской клиники Владимира миллион рублей. Это гораздо больше, чем в начале судебного процесса. Скорректировать исковые требования пострадавшая сторона решила после выводов судебной-медицинской экспертизы. Независимые специалисты установили, что ребенку было назначено неправильное лечение и причинен вред здоровью средней тяжести.

— Даже после экспертизы частная клиника иск не признает, утверждая, что вины доктора нет. А ведь этот специалист не заметил в носу ребенка металлический предмет. Не просто колесико от игрушки, как думали сначала, а опасное инородное тело, — пояснил «Призыву» адвокат истца Эмиль Алиев. — Мы сразу говорили, что нет желания доводить дело до суда. Но с нами никто не идет на диалог. Нет ни встреч, не предложений мирно урегулировать вопрос. А ведь ребенку причинен вред здоровью. Это доказано. Во многих странах после таких выводов экспертов клиника была бы обязана выплатить семье малыша огромные деньги. Мы поэтому и увеличили исковые требования до миллиона рублей.

Исковые требования пострадавшая сторона увеличила после экспертизы.

Сейчас медицинский скандал рассматривается в Судогодском районном суде, по месту прописки семьи. Так как могут быть затронуты интересы доктора частной клиники, сегодня было принято решение привлечь специалиста в качестве третьего лица. Пока в деле точка не поставлена, мы не называем фамилию врача, который не заметил инородное тело за несколько сеансов даже на рентгеновском снимке.

Больше полугода ребенка, по словам семьи, лечили от аллергического риносинусита. Несколько раз малышу назначали болезненные процедуры. При этом врачу Областной детской клинической больницы хватило обычного приема, чтобы обнаружить инородный предмет. Для этого было достаточно уложить малыша на кушетку и внимательно осмотреть.

При этом в частную клинику родители с ребенком приезжали несколько раз. В общей сложности многодетная семья, в которой воспитывается малыш, потратила больше десяти тысяч рублей и почти пять отдала за лекарства. Родители мальчика предложили медикам оплатить ребенку восстановление на море. Но, как рассказывает папа, представители клиники на это не согласились. Семье были готовы выплатить 20 тысяч. И пригласить их еще раз на прием. Сейчас, если суд встанет на сторону семьи, клинике придется раскошелиться на миллион рублей. Плюс возможные репутационные потери. Следующее заседание суда назначено на 20 декабря.

Ранее «Призыв» сообщал, что диабетику вернули деньги за тест-полоски под нажимом прокуратуры.

Полина Тарбеева

Заглавное фото: lorvrach.com.ua