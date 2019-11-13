Роддом отремонтируют после проверки Роспотребнадзора

После трагического случая с роженицей во втором роддоме начались массовые проверки. Надзорные органы выписали медучреждению предписания по устранению недочетов, в том числе в плане содержания помещений. Основные проблемные места — на втором этаже. Операционная, отделение реанимации, послеродовая и отделение новорожденных нуждаются в капитальном ремонте. Здесь приведут в порядок стены, потолки, заменят сантехнику. Ремонт будет проводится во втором квартале 2020 года. Сметы уже сформированы.

— У нас есть предписания Роспотребнадзора, которые мы должны исполнить. И на такие экстренные варианты деньги департамент нам выделит, конечно. Смета приличная. Там значится около 3,5- 4 миллионов рублей, — рассказала «Призыву» Вера Плашкевич, главный врач роддома №2. — Нужно обратить внимание, что здесь не ремонтировалось центральное стерилизационное отделение. Есть проблемы с вентиляцией. Не чистились фильтры. Сейчас мы в это тоже будем вкладывать деньги. ЦСО – это место, где соприкасается стерильное и нестерильное. Сюда поступают инструменты и бельё для стерилизации. На ремонт этого отделения потребуется порядка 900 тысяч рублей.

В среднем каждый день во втором роддоме находится 50-60 пациенток при выписке на 3-4 сутки. На время ремонта женщины будут переведены в обсервационное отделение.

В новом году второй роддом также оснастят оборудованием на сумму около 4 миллионов рублей.

В приоритете – отечественные производители, говорит главврач. Сюда закупят фетальные и прикроватные мониторы, измеряющие давление, пульс, сатурацию, электрокардиограф. Как современный аналог капельниц появится инфузомат, который позволит своевременно и точно вводить беременным внутривенно необходимое количество медпрепарата.

— Финансирование происходит в рамках страхового запаса федерального фонда. Нам уже подтвердил фонд ОМС получение денег в размере 3 миллионов 700 тысяч рублей на приобретение необходимого оборудования. Мы в этом нуждались, – поясняет Вера Плашкевич.

Главврач рассказала и о планах открыть во втором роддоме гинекологическое отделение. Этим вопросом здесь хотят заняться вплотную во второй половине 2020 года. Услуга востребована среди жительниц Владимирской области, говорят врачи. Но за ней они едут в соседние регионы, хотя могли бы лечиться здесь. Предварительные договоренности со столичными бригадами уже есть.

— Хотелось, чтобы это было гинекологическое отделение с пластикой тазового дна, с высокотехнологичными операциями. Нашей задачей будет докупить оборудование на сумму 7-8 миллионов рублей, остальное всё у нас есть, — говорит Вера Плашкевич. — И мы открываем полноценную плановую гинекологию. Потому что экстренную берет на себя больница скорой помощи.

Пластику по гинекологии будут проводить столичные эксперты, которых «выпишут» из Москвы. Медики будут приезжать десантами, подбирая себе контингент пациентов. Всё должно будет проводиться бесплатно, в рамках ОМС. Воплотятся ли мечты в жизнь, станет ясно осенью следующего года.

Ранее «Призыв» сообщал, что медики второго роддома будут проводить виртуальные патронажи с недавно родившими женщинами.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»