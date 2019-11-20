Робот Михалыч трудоустроен во Владимирской области

Робот-администратор пермской компании Promobot трудоустроен во Владимирской области. Новый сотрудник, которого назвали Михалычем, взят на работу в отель Доброграда, частного города, расположенного в Ковровском районе. У Михалыча немало функций. Робот не только приветствует гостей, но и помогает им заселиться, выдает ключи от номера. Кроме того, Михалыч — единственный в России робот, в котором реализована система «check-in», то есть он умеет распознавать паспортные данные.

Робот может консультировать постояльцев по интересующим вопросам и вызвать им такси.

Во Владимирской области трудоустройство робота произошло впервые. В крупных городах России, а также за рубежом такие сотрудники пользуются большой популярностью. Российские роботы трудятся в бизнес-центрах, МФЦ, офисах банков. Несколько роботов устроились на работу в европейские компании, сообщается на сайте компании Promobot.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирские школьники разработали прототип электронного поводыря — специального устройства, которое должно помочь человеку, испытывающему проблемы со зрением, распознать предметы перед собой, их свойства и возможности обхода.

Ольга Ефремова

Фото группы «Доброград»