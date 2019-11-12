Риновирусы взялись за владимирцев

Гриппа во Владимирской области пока нет, зато зарегистрированы риновирусы -возбудители ринитов, фарингитов и бронхитов. Таковы результаты лабораторного мониторинга Роспотребнадзора за последнюю неделю. Во Владимире больше всего болеет взрослое население. В данной возрастной категории эпидпорог превышен на 16,5%. Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечен также в Кольчугинском и Собинском районах.

За неделю официально с ОРВИ зарегистрировано 7 967 человек, среди них 5 118 детей.

В пресс-службе Роспотребнадзора отмечают, что стабильная ситуация и низкий уровень заболеваемости ОРВИ благоприятны для проведения прививочной кампании. Защититься от гриппа еще можно.

Ранее «Призыв» сообщал, что план по вакцинации выполнен пока только наполовину. Из ожидаемых 600 тысяч человек прививку от гриппа сделали более 300 тысяч жителей Владимирской области. Свыше 61 тысячи из них — дети.

Ольга Ефремова

Фото: regnum.ru