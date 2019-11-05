Ревизоры нагрянули в Дом культуры в Новоселово

Социальные учреждения Киржачского района проверяет областная контрольно-ревизионная инспекция. Сегодня ревизоры нагрянули в деревню Новоселово. Они проверят работу детского сада, школы, а также местного Дома культуры. Больше 20 лет он функционирует частично. Здание, на фасаде которого изображен первый космонавт Юрий Гагарин, законсервировано. Пять лет назад его начали потихоньку восстанавливать. Но, считают активисты села, бюджетные деньги были потрачены нецелесообразно. Например, ещё в 2016 году подрядчик начал налаживать отопление, но в итоге тепло в ДК так и не пришло.

Известно, что на деревенский досуговый центр из области выделялись миллионы рублей, точную цифру в департаменте культуры нам не назвали. На эти средства в ДК заменили кровлю, провели ремонт некоторых внутренних помещений, заменили двери и окна. Дальнейший ремонт пока невозможен, потому что местные власти не предоставили необходимую документацию.

— В соответствии с договорами на проведение ремонтных работ и осуществление технического надзора за их выполнением, заключенными администрацией муниципального образования Кипревское (сельское поселение) с 2014 по 2018 годы в здании проведен капитальный ремонт кровли, спортивного зала, заменены оконные блоки и двери, приобретена световая, музыкальная аппаратура, отремонтированы инженерные сети. Здание требует дальнейшего ремонта, — ответили «Призыву» в областной администрации. — По инициативе департамента культуры администрацией Киржачского района разработана и утверждена «дорожная карта» по возобновлению работы данного учреждения культуры. В настоящее время документация на дальнейший ремонт местной администрацией не разработана, в проект областного бюджета на 2020-2022 годы ремонт объекта не включен.

Двухэтажный Дом культуры в деревне Новоселово был построен в 1982 году.

Функционировал ДК до перестройки. Потом коммерсанты организовали в нем бар. Местные жители уже не верят, что культурный центр возродят.

Николай Герасимов, житель д.Новоселово: