Ревизоры нагрянули в Дом культуры в Новоселово

Социальные учреждения Киржачского района проверяет областная контрольно-ревизионная инспекция. Сегодня ревизоры нагрянули в деревню Новоселово. Они проверят работу детского сада, школы, а также местного Дома культуры. Больше 20 лет он функционирует частично. Здание, на фасаде которого изображен первый космонавт Юрий Гагарин, законсервировано. Пять лет назад его начали потихоньку восстанавливать. Но, считают активисты села, бюджетные деньги были потрачены нецелесообразно. Например, ещё в 2016 году подрядчик начал налаживать отопление, но в итоге тепло в ДК так и не пришло.
Известно, что на деревенский досуговый центр из области выделялись миллионы рублей, точную цифру в департаменте культуры нам не назвали. На эти средства в ДК заменили кровлю, провели ремонт некоторых внутренних помещений, заменили двери и окна. Дальнейший ремонт пока невозможен, потому что местные власти не предоставили необходимую документацию.
— В соответствии с договорами на проведение ремонтных работ и осуществление технического надзора за их выполнением, заключенными администрацией муниципального образования Кипревское (сельское поселение) с 2014 по 2018 годы в здании проведен капитальный ремонт кровли, спортивного зала, заменены оконные блоки и двери, приобретена световая, музыкальная аппаратура, отремонтированы инженерные сети. Здание требует дальнейшего ремонта, — ответили «Призыву» в областной администрации. — По инициативе департамента культуры администрацией Киржачского района разработана и утверждена «дорожная карта» по возобновлению работы данного учреждения культуры. В настоящее время документация на дальнейший ремонт местной администрацией не разработана, в проект областного бюджета на 2020-2022 годы ремонт объекта не включен.
Двухэтажный Дом культуры в деревне Новоселово был построен в 1982 году.
Функционировал ДК до перестройки. Потом коммерсанты организовали в нем бар. Местные жители уже не верят, что культурный центр возродят.
-Куда нужно, куда такая махина то? Ну придёт самое большое в праздник человек 30. Никто в него не ходит последнее время. Когда был пивбар, водкой торговали, молодежь ходила, мы ходили убираться, чего там только не было. И бутылки, и окурки.
-Ремонт идёт?
-Ничего не идёт.
-Если его отремонтируют, вы будите ходить с внуками?
-А если мы доживем до этого. Нам газ с 2014 года обещают, и это также.
Молодежи больше некуда пойти, говорят жители деревни. Новоселово вымирает. Хотя ещё два года назад стараниями директора ДК здесь проводились занятия в кружках: дети занимались творчеством, бабушки ходили на хоровое пение. Помещения отапливали обогревателями, но потом все заглохло. Сейчас ДК опечатан.
— Внутри Дома культуры сейчас, как после бомбежки, — говорят селяне. – В апреле здесь рассчитался последний сотрудник. Праздники в селе не проводятся. Даже День пожилых людей больше не отмечают. Приходится ездить в соседние населенные пункты, за десятки километров.
В администрации Киржачского района «Призыву» сообщили, что у них сейчас идёт кадровая перестановка, в связи со сменой главы. Кресло Михаила Горина занял Илья Букалов, который, кстати, сам родом из деревни Новоселово. И по Дому культуры действительно будет проводится аудит. Это один из знаковых объектов для района, рядом с ДК находится место гибели первого космонавта Юрия Гагарина.
— Мы сейчас разбираемся с этим вопросом, у нас ситуация сложная. У нас новый глава. Сейчас он будет разбираться, что было сделано, как было сделано, где допущены ошибки и кто их будет исправлять, — говорит Екатерина Ванюшина, и.о. начальника МКУ «Управление культуры». – Этот вопрос не будет оставлен без внимания. Им будет заниматься Кипревское поселение, но что у них с бюджетом, тоже неясно на данный момент. ДК не бросят, просто сроки мы не можем сейчас назвать.
Глава Кипревского поселения сказала, что контракт с ней также закончился. Она уволена. К слову, именно при Светлане Зориной начались восстановительные работы в ДК в деревне Новоселово.
— Сейчас проектной документации нет. В свое время мы заказывали смету на ремонт фасада. Но там была сумма около 400 тысяч рублей. Администрация могла дать только 100. Остальное должно было быть оплачено самим ДК. Но директор учреждения культуры отказалась заключать договор, — рассказала «Призыву» Светлана Зорина, бывшая глава администрации сельского поселения Кипревское. – Там сделано отопление, но там нет газа. Под электричество – это очень дорого. Администрация не потянет оплату. Раньше здание отапливалось либо углем, либо мазутом. Сюда нужно проводить газопровод.
Но о сложении полномочий Зориной, видимо, не знают ни в областной, ни в районной администрации. Здесь отвечают, что именно она должна заниматься организацией в ДК культурных мероприятий. Но после приезда контрольно-ревизионная инспекции, которая в первую очередь отправилась в Кипревское поселение станет ясно, кто и за что будет теперь отвечать.
Ранее «Призыв» сообщал, что работы по ремонту кровли и отмостки ДК в Новоселово ведутся с нарушениями.
Татьяна Данилова
Фото и видео «Призыва»
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