Ремонт трассы около Покрова завершат к 10 декабря

Федеральные дорожники завершают ремонт на трассе «Волга» М-7 на подходах и в самом Покрове. На повороте на поселок Вольгинский и при въезде в Покров со стороны Владимира убрали перекрестки, заменив их безопасными развязками для автомобилистов и надземными переходами для пешеходов. Также была расширена проезжая часть. Встречные потоки разделены барьерным ограждением.
В самом Покрове реконструкция пока не начата, но дорожники уже установили отбойники. Перебежать в неположенном месте уже не удастся. Сейчас жители Покрова активно обсуждают предстоящую реконструкцию дороги в городе. Региональные власти по этому вопросу встретились с федеральными дорожниками и представителями общественной палаты при президенте.
Алексей Косилов, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации области
- Основной итог встречи какой. Общественная палата со своей стороны будет продвигать строительство обхода.. Федерального.
- Не того, который когда-то обсуждался. Кольцевая, дорога четвертой категории вокруг города Покрова. Она никогда уведет федеральную трассу с города.
- Она смогла бы решить проблему 3 тысяч автомобилистов города и все. Но при этом стоил бы несколько миллиардов рублей.
Варианты строительства объезда уже обсуждаются. Ранее «Призыв» сообщал, что Упрдор «Москва-Нижний Новгород» представил утвержденную схему движения по «Пекинке».
Анна Тумановская
Фото и видео «Призыва»
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