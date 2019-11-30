Ремонт трассы около Покрова завершат к 10 декабря

Федеральные дорожники завершают ремонт на трассе «Волга» М-7 на подходах и в самом Покрове. На повороте на поселок Вольгинский и при въезде в Покров со стороны Владимира убрали перекрестки, заменив их безопасными развязками для автомобилистов и надземными переходами для пешеходов. Также была расширена проезжая часть. Встречные потоки разделены барьерным ограждением.

В самом Покрове реконструкция пока не начата, но дорожники уже установили отбойники. Перебежать в неположенном месте уже не удастся. Сейчас жители Покрова активно обсуждают предстоящую реконструкцию дороги в городе. Региональные власти по этому вопросу встретились с федеральными дорожниками и представителями общественной палаты при президенте.

Алексей Косилов, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации области

Основной итог встречи какой. Общественная палата со своей стороны будет продвигать строительство обхода.. Федерального.

Не того, который когда-то обсуждался. Кольцевая, дорога четвертой категории вокруг города Покрова. Она никогда уведет федеральную трассу с города.

Она смогла бы решить проблему 3 тысяч автомобилистов города и все. Но при этом стоил бы несколько миллиардов рублей.

Варианты строительства объезда уже обсуждаются. Ранее «Призыв» сообщал, что Упрдор «Москва-Нижний Новгород» представил утвержденную схему движения по «Пекинке».

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»