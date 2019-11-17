Ремонт детской поликлиники Юрьевца закончится в декабре

Ремонт в детской поликлинике в Юрьевце продлится до 20 декабря. К этому времени должны быть отремонтированы все кабинеты, включая процедурный, а также коридоры, холл и входная группа, заменены дверные блоки. Мебель, в том числе сиденья для посетителей, будут завезены к концу работ. Об этом в официальном ответе «Призыву» сообщили в администрации Владимирской области.

На ремонт было выделено более 1,5 миллионов рублей.

Пока же родителям и детям приходится терпеть неудобства. Одна из жительниц Юрьевца прислала снятую на телефон экскурсию в поликлинике. На видео отчётливо слышно, как шумит дрель. Но интерьер пока всё-тот же, как и режим приёма детей.

— С 10.30 стояли в очереди, ребенок все это время плакал, в итоге сжалились над нами и пропустили в 14 часов. Часть помещения ремонтируется, там жуткий шум и пыль, все это время дети этим дышат. На такой большой микрорайон нет нормальных условий. Узкий коридорчик, встать негде, – возмущается Кристина, жительница Юрьевца.

Родители давно жаловались на условия пребывания с детьми — филиал расположен в помещении бывшей парикмахерской. Микрорайон стремительно растет, а площадь медучреждения осталась прежней. На вопрос «Призыва» возможна ли здесь перепланировка, в облздраве ответили отрицательно.

— Перепланировку в жилом доме выполнить сложно. При этом медицинское учреждение для удобства пациентов и медицинского персонала планирует организовать вход с другой стороны, где большой холл и предусмотрено больше места для размещения посетителей, — пояснили в ведомстве.

Как пообещали чиновники, в 2020 году в местной поликлинике планируется открыть третий педиатрический участок, что должно улучшить доступность и качество медицинской помощи.

Ранее «Призыв» сообщал, что в детской поликлинике на Студеной горе тоже идет масштабный ремонт.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»