Редкую владимирскую птицу отследили в Турции

Большой подорлик Задира из Клязьминско-Лухского заказника долетел до Турции. Краснокнижная птица Владимирской области все ближе к месту зимовки. Отследить маршрут птицы орнитологам позволяет GPS-трекер, которым был помечен подорлик. Еще один «запеленгованный» подорлик по имени Клязьма из Клязьминского заказника соседней Ивановской области добрался до Египта, погостил там и полетел южнее — в Судан.

— Задира перелетел через Главный Кавказский хребет в районе Казбека, прошёл около Арарата и сейчас на самом юго-востоке Турции, — сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» доцент кафедры ботаники и зоологии Ивановского государственного университета, к.б.н. Владимир Мельников.

Подорлик Задира получил свой личный GPS-трекер в конце июля.

Мероприятие по мечению птицы, реализованное в рамках международного проекта в Клязьминско-Лухском заказнике, проводилось во Владимирской области впервые. Помеченный птенец большого подорлика оказался самцом. Ему было также надето кольцо с индивидуальным номером, взято несколько перьев для генетического анализа и сняты промеры крыла, хвоста, цевки и клюва.

Такое внимание к птице не случайно. Задира является чистым представителем своего вида, не гибридом, что дает надежду орнитологам на сохранение популяции большого подорлика. Как проходило окольцовывание Задиры, «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото Ю.А. Буяновой