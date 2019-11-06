Распределение студентов: спасут ли крепостные выпускники экономику?

Крепостные студенты. Идея распределять выпускников вузов по рабочим местам обернётся сюрпризами. А как ещё заставить молодых трудиться по профессии? Об этом — Николай Лившиц в программе «Бредешок».

Расшифровка программы:

Советский Союз — тема актуальная, даже когда речь идёт о будущем. Не хватает специалистов, сразу вспоминаем советский опыт: а давайте студентам распределение утроим, ну, как раньше в СССР. Выучило тебя родное государство — будь добр, отработай. Прояви умение там, где родине нужнее.

С одной стороны, это логично: государство вложило деньги в твоё обучение, ты за бюджетный счёт получил знания, капитализировал себя, как сейчас модно говорить — пора и рассчитаться за казённые знания. Два года труда на периферии в качестве молодого специалиста не помешают.

С другой стороны, когда мы голосим о необходимости распределения, то, в первую очередь, имеем в виду две профессии: врачей и, в меньшей степени, учителей. Вот они нужны, дайте нам их — закрепите за нами. И действительно нужны, кто спорит. Но у многих студентов других направлений (не врачей и учителей) иная проблема: куда на работу устроиться? Их не рвут с руками и ногами, не ждут ни там, ни сям, ни в центре, ни на периферии.

Что делать в этих условиях? Ввести принудительное распределение только для врачей, учителей и кто там ещё по разряду высокодефицитных? Глупо. Только потенциальных студентов отпугнёшь. Распределять всех? А кто их всех возьмёт? Частные организации не заставишь. Бюджетные не резиновые.

Но это одна сторона медали. Вторая заключается в том, что и частным, и любым другим организациям часто требуются толковые сотрудники. Их ищут. Им готовы платить. Но качество подготовки студентов порой таково, что на работу их не возьмёшь. Они не владеют навыками профессии. Потому что образование у нас — это одно, а работодатель — другое, и они не связаны.

Грубо говоря, обучение и производство с удивлением видят друг друга тогда, когда от первого кто-то приходит с дипломом, а второй понимает, что диплому верить нельзя. Его обладатель ноль и его надо заново переобучать. Естественно, вкладывая свои ресурсы: силы, время, деньги… И не потому этот носитель диплома ноль, что он лопух или плохо учился, а просто критерии вуза и реальная жизнь не совпадают. Я сам с этим сталкивался, когда принимал госэкзамены в одном из наших владимирских вузов.

В то же время, знакомая в Дубне училась — знаете, известный вуз с физикой связанный — там совершенно другая система. Они со второго курса обучение проходят на базе предприятий-партнёров. Преподаватели — они же сотрудники этих предприятий. Понятное дело, что студенты к выпуску имеют чёткое представление, чем они будут заниматься, а работодатель тоже понимает, с кем он имеет дело.

Поэтому, возвращаясь к распределению кадров. На мой взгляд, следует не студентов нагибать в лучших традициях крепостного права, а мотивировать — в том числе финансово — вузы к тому, чтобы их выпускники устраивались по профессии. То есть финансирование, бонусы, звания, — что там ещё мило нашей науке? — давать с учётом вот этого фактора: утроилось 90% студентов на работу по профессии — хороший вуз. А если 30-20 — зачем пыль в глаза пускать? Какая ценность этого обучения?

Это заставит вузы выходить на работодателей, сотрудничать с ними, выполнять их заказ, не плодить лишних профессий. Конечно, речь не о фундаментальных исследованиях или отвлечённых науках вроде философии, но понятно о чём речь. Я почему так говорю: мне даже не столько за экономику обидно или там за науку. Я когда принимал экзамены у ребят, мне их некоторых жалко было: потому что: ну вот же человек – четыре года учился, некоторые даже деньги за это платили, не на бюджетных местах, госы сдают, волнуются, потом радоваться будут — диплом получили. А в итоге это никому не нужно. Ну как же так? Детей обманули! Ну это ж нехорошо!

Фото: kdm44.ru