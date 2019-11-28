Расходники к инсулиновым помпам поступят в ОДКБ

В следующем году в Областную детскую клиническую больницу поступят расходные материалы для инсулиновых помп. 95 человек, страдающих сахарным диабетом первого типа и переведенных на помповую инсулинотерапию, будут обеспечены необходимым медоборудованием бесплатно. На эти цели ежегодно из бюджета Владимирской области будет выделяться почти 17 миллионов рублей. До 2022 года включительно.

Всего же в будущем году на лекарственное обеспечение льготников направят более 1 миллиарда 600 миллионов рублей.

Большая часть придет из регионального бюджета – почти 1 миллиард 300 миллионов. Для сравнения, в прошлом году эта статья финансирования была на 20% ниже — всего 800 миллионов рублей. Такой рост первый заместитель директора департамента финансов, бюджетной и налоговой политики Максим Васенин назвал беспрецедентным. Например, ещё 5 лет назад на льготные лекарства тратилось всего порядка 350 миллионов рублей. При этом чиновник отметил, что не всегда можно четко спрогнозировать реальную потребность в тех или иных препаратах.

Максим Васенин, первый заместитель директора департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области:

Если в течение года будет возникать дополнительная потребность, так как вопрос лекарственного обеспечения приоритетный, от него зависит здоровье и жизнь наших граждан, то мы постараемся изыскать дополнительные возможности. Может, отказаться от чего-то другого.

Нужно будет только продумать, как этот вопрос будет решаться организационно и какие лекарства физически потребуются.

Ранее «Призыв» сообщал, что 18-летний житель Кольчугино нуждается в дорогостоящих расходниках для инсулиновых помп. Молодой человек вынужден ежемесячно тратить по 10 тысяч рублей на покупку инфузионных наборов и резервуаров для помп.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»