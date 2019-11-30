Раненую неясыть выходили орнитологи «Мещеры»

Специалисты национального парка «Мещера» выходили больную сову, которую на обочине дороги нашли туристы. Раненую птицу привезли в Гусь-Хрустальный и передали в визит-центр. Орнитологи определи, что это неясыть длиннохвостая. Она отличается цепкими когтями, которых стоит опасаться больше, чем клюва. Первоначальный осмотр показал, что переломов и других физических увечий у совы нет. Поэтому можно было только предполагать, почему сова не может взлететь.

Птица не могла взлететь и выглядела болезненно.

— Птица была равнодушна к пище, но выпила очень много воды, что для сов не характерно. В связи с этим мы предположили, что птица могла отравиться мышами, которых травили ядом жители окрестных поселений. Как вариант, птицу могла ослепить и сбить машина, или попросту неясыть могла замёрзнуть – в области ночные морозы доходили но — 19 градусов, — сообщается на сайте национального парка «Мещера».

Накануне специалисты приняли решение выпустить птицу на волю. За четыре дня, проведенных визит-центре национального парка, сова стала энергичной и подвижной. Орнитолог окольцевал и измерил птицу. Взлететь сове удалось с первого раза. Сотрудники «Мещеры» сняли все на видео.

— Мы рады счастливому финалу этой истории, и выражаем огромную благодарность неравнодушным людям, которые не проехали мимо и помогли этой прекрасной и величественной птице, — отмечается на сайте национального парка.

Ранее «Призыв» сообщал, что редкую владимирскую птицу отследили в Турции.

Полина Тарбеева

Фото и видео Национального парка «Мещера»