Пять причин посетить «Танеевские собрания»

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Открытые двери в классическую музыку
С 13 по 21 ноября на сцене Владимирской областной филармонии пройдет VII Межрегиональный фестиваль классической музыки «Танеевские музыкальные собрания» (6+). В этом году он посвящен 75-летию Владимирской области и 75-летию Владимирской областной филармонии. Фестиваль ежегодно собирает наиболее значимые имена и вместе с тем представляет публике молодых музыкантов — недавних победителей международных конкурсов.
На концертах «музыкальных собраний» зрители имеют возможность познакомиться с творчеством не только Сергея Ивановича Танеева, но и его учителей и последователей, да и вообще с выдающимися произведениями мировой музыкальной культуры. Фестиваль охватывает различные жанры, как вокальные, так и инструментальные. В этом году в Танеевском фестивале примут участие музыканты, которые любое свое выступление делают ярким и запоминающимся надолго.
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Визитная карточка России
Откроет «Танеевские собрания» 13 ноября оркестр народных инструментов имени Н.П. Осипова. Легендарный коллектив считается национальным достоянием России и её «визитной карточкой». В 2019 году он отмечает свой столетний юбилей. За пультом оркестра выступали такие именитые дирижеры, как Г. Рождественский, В. Дударова, В. Федосеев и др. С 2009 года пост художественного руководителя и главного дирижера занял народный артист России Владимир Андропов, дирижер Большого театра России, что привело к активному сотрудничеству оркестра с солистами ГАБТ.
На сцене Владимирской филармонии вместе с оркестром выступят: оперный певец, солист Мариинского театра, народный артист России Василий Герелло (баритон), солистка оперной труппы Большого театра Дарья Зыкова (сопрано) и уникальная вокалистка, работающая в стиле славянского фолка, Дарья Рубцова. В программе прозвучат старинные романсы, русские народные песни и обработки народных мелодий. Начало в 18.30.
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Прославленный скрипач из Владимира
15 ноября на сцене филармонии с программой «Музыкальная сборная России» выступит наш земляк, а ныне студент МГК им. П.И. Чайковского Равиль Ислямов (скрипка). Уже в 8 лет он получил Гран-при открытого областного конкурса юных музыкантов имени Иорданского и первую премию международного рождественского фестиваля конкурса «Сияние звезд».
Равиль Ислямов сам пишет музыку, делает переложения известных произведений. Его сочинения с успехом исполняются на крупных концертных площадках симфоническими и камерными оркестрами и ансамблями. В сопровождении Камерного струнного оркестра филармонии скрипач исполнит произведения И.-С. Баха, П.И. Чайковского, М.С. Вайнберга и др. Начало в 18.30.
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Зимние сказки Муми-долла
17 ноября юных слушателей и их родителей приглашают в маленький и уютный Муми-мир, наполненный обаятельными Муми-троллями, настойчивыми Хемулями, радостными Филифьонками и трогательными малышами Кнюттами. Фортепианный квартет имени М.М. Ипполитова-Иванова и артистка МГАФ им. Чайковского Анна Боголюбская познакомят всех гостей «Танеевских собраний» с персонажами книг гениальной детской писательницы Туве Янссон. Прозвучит музыка Э. Грига, К. Нильсена, Н. Гаде и других композиторов. Начало в 12.00.
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Повесть жизни Марины Цветаевой
Вечером того же дня на сцене филармонии состоится премьера литературно-музыкальной композиции о жизни и творчестве Марины Цветаевой «Повесть жизни». Фортепианный квартет имени М.М. Ипполитова-Иванова и артистка МГАФ им. Чайковского Анна Боголюбская соединят творчество одной из самых ярких поэтесс с любимым ею видом искусства – музыкой. Прозвучат произведения В.-А. Моцарта, Л. Бетховена, Р. Шумана, П. Чайковского, П. Васкса, И. Юсуповой и др. Начало в 18.00.
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«Чайковский-гала»
21 ноября завершит «Танеевские музыкальные собрания» Владимирский русский оркестр. В 2019 году будет праздноваться 180-летие со дня рождения Петра Чайковского, учителя Сергея Танеева. Владимирский русский оркестр подготовил специальную программу к юбилею великого композитора. В концерте прозвучат сюита из балета «Лебединое озеро», арии из опер и романсы. Начало в 18.30.
Подготовила Татьяна Лысова
Фото Владимирской филармонии
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