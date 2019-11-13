Пять причин посетить «Танеевские собрания»

С 13 по 21 ноября на сцене Владимирской областной филармонии пройдет VII Межрегиональный фестиваль классической музыки «Танеевские музыкальные собрания» (6+). В этом году он посвящен 75-летию Владимирской области и 75-летию Владимирской областной филармонии. Фестиваль ежегодно собирает наиболее значимые имена и вместе с тем представляет публике молодых музыкантов — недавних победителей международных конкурсов.

На концертах «музыкальных собраний» зрители имеют возможность познакомиться с творчеством не только Сергея Ивановича Танеева, но и его учителей и последователей, да и вообще с выдающимися произведениями мировой музыкальной культуры. Фестиваль охватывает различные жанры, как вокальные, так и инструментальные. В этом году в Танеевском фестивале примут участие музыканты, которые любое свое выступление делают ярким и запоминающимся надолго.