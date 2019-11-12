Пьяный водитель сбил пешехода на тротуаре

В Муроме автомобиль «Skoda Rapid» съехал с дороги, снес заборчик и сбил пешехода, который спокойно шел по тротуару. В социальных сетях очевидцы сообщают, что 32-летний водитель уходил от погони. Он не справился с управлением, когда пытался скрыться от патрульной машины ГИБДД. Правда, эту информацию в пресс-службе управления ГИБДД по Владимирской области не подтвердили. Как сообщил инспектор Михаил Маслов, в данных по ДТП этих подробностей нет. Причина того, как иномарка оказалась на тротуаре, выясняется.

Пьяный водитель «Skoda Rapid» пытался избежать наказания.

Авария произошла накануне около одиннадцати вечера в Муроме, на улице Куйбышева. При проверке оказалось, что водитель был пьян. Иномарка сбила 45-летнюю женщину. Врачи «скорой» диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и несколько переломов. Ее госпитализировали.





Как «Призыв» сообщал ранее, похожая авария произошла в Коврове. Водитель внедорожника не справился с управлением и сбил пешехода на «зебре», а потом врезался в остановку общественного транспорта.

Анна Тумановская

Фото группы «Инцидент Владимирская область»