Пьяный гонщик со спутницей чуть не утонули в пруду

Полицейские спасли нетрезвого гонщика и его спутницу, съехавших на автомобиле в пруд. Произошло это в Вязниковском районе. Началось все с того, что автомобиль попытался остановить сотрудник ГИБДД. Водитель требование полицейского проигнорировал, увеличил скорость и попытался скрыться. Однако, не справившись с управлением на повороте, слетел в пруд. Автомобиль опрокинулся на крышу.

Старший инспектор ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району Николай Бабашкин, не раздумывая, прыгнул в водоем. Сначала он помог выбраться из автомобиля пассажирке. Передав её напарнику, полицейский вернулся к машине. Автомобиль к этому моменту практически полностью скрылся под водой, а из салона раздавались крики о помощи. Инспектор на ощупь нашел руку водителя и помог ему выбраться.

Пострадавшие были переданы бригаде медиков.

— Проведенное на месте освидетельствование подтвердило, что водитель, 27-летний местный житель, находился в состоянии алкогольного опьянения, — уточняет пресс-служба УМВД России по Владимирской области. — Также у водителя были проблемы с регистрацией транспортного средства и страховкой.

Ранее «Призыв» сообщал, что водитель устроил погоню с ДПС в центре Владимира.

Ольга Ефремова

Фото УМВД России по Владимирской области