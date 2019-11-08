«Пушкарский сбор», Britfest и инди-рок: что еще нас ожидает в выходные?

На территории гостиничного комплекса «Пушкарская слобода» пройдет впечатляющий насыщенностью и размахом фестиваль, где будет интересно и маленьким, и взрослым. Огромное число обучающих и познавательных событий помогут составить полную и яркую картину военного быта ушедших в «седую» историю столетий. В ближайшую субботу этой осени вас ждут:

12.00-13.00 — живые лекции о том, как Россия пережила Смутное время. Об этом расскажут люди, увлеченные историей, настоящие реконструкторы тех дней. Они приготовили не только беседу, но и демонстрацию снаряжения стрельцов и поместной конницы. Фотосессия в костюме станет приятным бонусом.

13.00-15.00 — уникальный мастер-класс по владению стрелецким бердышом и саблей, упражнения в строю, а также по стрельбе из лука, показ макетов вооружения первой половины XVII века, мастер-класс пушкарского ремесла на макете легкой полевой пушки эпохи Смутного времени.

15.00-17.00 — экскурсия по местам исторического центра Суздаля.

«Пушкарская слобода»: г. Суздаль, ул. Пушкарская, 3а

9 ноября с 12.00 до 17.00

Вход свободный