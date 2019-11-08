«Пушкарский сбор», Britfest и инди-рок: что еще нас ожидает в выходные?

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«Пушкарский сбор» 6+
На территории гостиничного комплекса «Пушкарская слобода» пройдет впечатляющий насыщенностью и размахом фестиваль, где будет интересно и маленьким, и взрослым. Огромное число обучающих и познавательных событий помогут составить полную и яркую картину военного быта ушедших в «седую» историю столетий. В ближайшую субботу этой осени вас ждут:
12.00-13.00 — живые лекции о том, как Россия пережила Смутное время. Об этом расскажут люди, увлеченные историей, настоящие реконструкторы тех дней. Они приготовили не только беседу, но и демонстрацию снаряжения стрельцов и поместной конницы. Фотосессия в костюме станет приятным бонусом.
13.00-15.00 — уникальный мастер-класс по владению стрелецким бердышом и саблей, упражнения в строю, а также по стрельбе из лука, показ макетов вооружения первой половины XVII века, мастер-класс пушкарского ремесла на макете легкой полевой пушки эпохи Смутного времени.
15.00-17.00 — экскурсия по местам исторического центра Суздаля.
«Пушкарская слобода»: г. Суздаль, ул. Пушкарская, 3а
9 ноября с 12.00 до 17.00
Вход свободный
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Britfest-2019 16+
Кинотеатр «Киномакс-Буревестник» приглашает на ежегодный кинофестиваль «Бритфест», в рамках которого можно посмотреть лучшие британские фильмы на языке оригинала с русскими субтитрами.
9 ноября в 17.00 – биографическая драма «Голкипер». Англичанка Маргарет Фрайар привезла овощи в лагерь для военнопленных немцев. Внимание девушки – дочки менеджера манчестерской футбольной команды привлекает один узник: он стоит на воротах и виртуозно ловит мячи. Эта встреча становится началом большой любви и большой спортивной карьеры. Берт Траутманн не вернётся после освобождения в Германию, а подпишет контракт с клубом «Манчестер Сити»…
10 ноября в 17.00 — комедия «Ослепленный светом». Что такое 1980-е? Эпоха диско и холодной войны, расцвет рейганомики и тэтчеризма, полное контрастов время. Но для Джаведа, тинейджера из живущей в Англии индийской семьи, это эпоха беспросветных школьных будней и тупиковых поисков себя. Однако выход из тупика нашёлся, когда в руки Джареда попала аудиокассета с песнями Брюса Спрингстина…
«Киномакс-Буревестник»: пр-кт Ленина, 29
9 и 10 ноября в 17.00
Цена билета – 300 руб.
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«На трёх китах» 6+
В субботу на сцене Областного дома работников искусств музыкальный проект «НЛО» представит новую электрическую программу «На трёх китах». Квартет единомышленников традиционно исполняет только песни, написанные участниками коллектива, как нынешними, так и бывшими, а также песни, которые друзья-авторы великодушно дарят музыкальному проекту «НЛО» для исполнения в их собственной версии. В их исполнении прозвучат авторские песни Олега Зеленина, Алексея Дмитриева, Сергея Кушнарёва и Владимира Ракова. Возможны неожиданные встречи и сюрпризы!
Областной дом работников искусства: ул. Гоголя, 2
9 ноября в 17.00
Цена билета – 200 руб.
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«Рок в защиту животных» 16+
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Фестиваль здоровья и северной ходьбы 18+
В воскресенье на Соборной площади пройдёт Фестиваль здоровья и северной (скандинавской) ходьбы «Ходи, Россия!». В нем примут участие Ирина Слуцкая и Марко Кантанева. На фестиваль приглашаются все желающие в возрасте от 18 лет. Участие бесплатное. На старте все участники получат стартовый пакет. По окончании каждый участник фестиваля получит памятную медаль.
Также у каждого из участников будет возможность принять участие в мастер-классах под руководством тренеров Добровольного физкультурного союза. Палки можно будет взять на время мероприятия на прокат. Залоговая сумма полторы тысячи рублей.
Зарегистрироваться в качестве участника (либо группы участников) можно перед началом соревнований либо заранее, направив заявку на электронный адрес kst_sport_vlad@mail.ru с пометкой «Ходи, Россия!».
Программа мероприятия:
11.00 – регистрация участников при входе на площадку, получение стартового пакета и палок для северной ходьбы.
11.30 – воркшоп «Новичок».
12.00 – распределение участников на группы.
12.15 – разминка с Марко Кантанева, мастер-классы под руководством тренеров Добровольного физкультурного союза. По окончании мастер-класса вручение памятных медалей.
13.00 – официальное открытие фестиваля и старт с участием почетных гостей.
13.15 – проход по организованной дистанции. Каждая группа участников сопровождается на дистанции квалифицированным персоналом – инструктором и волонтерами.
Соборная площадь
10 ноября с 11.00 до 14.00
Вход свободный
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Indie-Rock Вечерок 18+
В воскресенье бар «Другой» приглашает на шумную инди-рок тусовку для любителей живого звука. Атмосфера воскресного вечера будет наполнена драйвом, улыбками и хорошим настроением. Для вас будут рубить:
Saturn Spaceship — фуз на южной половине Вселенной (stoner/desert);
gruppakrovi — панк группа из Владимира (indie/punk);
xDEADDYx — предельно отвязная рок-банда (garage/grunge)
Инди-рок не имеет ничего общего с Индией. Это слово образовано от англ. independent — независимый. Это обобщающий термин для широкого диапазона музыкантов и стилей, объединённых причастностью к контркультуре и имеющих отношение к рок-музыке. По сути инди-рок стал синонимом альтернативного рока.
Бар «Другой»: ул. Большая Московская, 14
10 ноября в 20.00
Вход свободный
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Семейный киномарафон
Бесплатный кинотеатр ВПОО «Милосердие и порядок» порадует своих гостей в эти выходные прекрасной кинопрограммой. Расписание действительно оба дня:
10.30 — мультипликационный фильм «Спасатели» (6+). Приятелей Тигра и Зубастика ждут невероятные виртуальные приключения, в которых им предстоит проверить свою дружбу на прочность.
13.30 — фантастический фильм «Мой друг Робот» (6+). Мальчик Тобби помогает роботу Робби найти родителей, которых тот потерял при крушении звездолета.
16.00 — классическое аниме «Унесенные призраками» (6+). Оказавшись одна среди волшебных существ и загадочных видений, девочка Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной волшебницы.
18.30 – фантастическая драма «Дубликат» (16+). Каждый день Джонатан проживает две жизни. Пока одна личность спит, вторая ведёт активную жизнь.
«Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
9 и 10 ноября в 10.30, 13.30, 16.00
Вход свободный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: pushkarka.ru
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