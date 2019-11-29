Прокуратура тщательно проверит АЗС Владимирской области

Автозаправочные станции Владимирской области ожидает глобальная проверка. В прокуратуру обратились специалисты Росстандарта. В рамках информационного проекта «Топливо без обмана» ими была разработана интерактивная карта качества бензина и дизеля на территории страны. И наш регион в ней отмечен темно-бардовым цветом аутсайдеров. Теперь, по словам общественников, на дополнительный контроль будет выделено миллион рублей.

Алексей Смирнов, руководитель проекта «Трасса. Контроль качества».

20 ноября во Владимире прошло совещание Росстандарта, в котором участвовал заместитель главы ведомства Алексей Кулешов.

Где мы там в бардовом цвете.

Правда, я с этими цифрами не согласен, потому что знаю ситуацию в Москве и Московской области.

По этой карте, все топливо там качественное. Что вызывает сомнения в отношении объективности и субъективности этой карты.

Что произошло 20 числа на этом совещании: Россатдарт дополнительно выделил на испытание топлива на АЗС Владимирской области 1 миллион рублей.

Я понимаю, Росстандарт согласовал с Генеральной Прокуратурой внеплановые мероприятия.

Для нас потребителей — это плюс, потому что любая проверка топлива на качество, любая проверка предпринимателей на предмет соблюдения законодательства и защиты прав потребителей, играет только нам на руку.

Я всегда говорю, чем больше будет проверок нерадивых предпринимателей, чем больше будет общественников или заинтересованных граждан, нам все будет только лучше.

По данным Росстандарта, Владимирская область оказалась в лидерах по некачественному топливу среди регионов Центрального федерального округа. Такие выводы сделали на основе жалоб, поступивших из нашего края. В этом году специалисты федерального агентства проверили семнадцать АЗС.

В шести случаях выявили факты продажи некачественного топлива.

— Анализ показывает, что оборот фальсификата во Владимирской области составляет более трети рынка, что значительно превышает средние показатели по ЦФО. В целом по округу оборот фальсификата не превышает 5% рынка. И для решения задачи по борьбе с фальсификатом необходимо взаимодействие всех органов власти, региональных властей, общественных организаций и потребителей рынка, – отметил на общественных слушаниях, прошедших в областном центре, заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

По словам представителей организации, продажа фальсификата не только наносит вред окружающей среде, но и ставит в неравные условия честных игроков на рынке. Пока же во Владимирской области активно разливают некачественное топливо. И, как ранее сообщал «Призыв», пока все предложения запретить, например, продажу дистиллята, дальше слов не идут.

Полина Тарбеева

Фото и видео «Призыва»