Прокуратура начала проверку станции скорой помощи

Куда уходят фельдшерские надбавки к зарплате и почему не ремонтируется автопарк «скорой помощи»? Ответы на эти вопросы должна дать прокуратура Владимирской области. Надзорное ведомство объявило о проверке медицинского учреждения. Поводом послужили обращения фельдшеров в СМИ. Они также отправили коллективное письмо во всевозможные надзорные органы. Если ситуация не изменится, сотрудники «скорой» готовы на массовое увольнение.

Свою проверку проведет и региональный департамент здравоохранения, сообщает пресс-служба «Белого дома». Его руководитель Алексей Мозалев на встрече с депутатами Законодательного Собрания подтвердил наличие проблем в «скорой помощи», в том числе по зарплате.

Алексей Мозалев, директор департамента здравоохранения:

Ещё стоит задача по специализации. У нас только пять сейчас врачебных бригад. Одна психиатрическая, есть три педиатрические бригады. Это на всю Владимирскую область. Все остальные 122 бригады – это фельдшерские. И не все бригады укомплектованы. Ездят по одному фельдшеру.

Отдельной программой является разработка развития «скорой помощи». Губернатор такую задачу поставил. Я думаю в 2020 году будет отдельный проект по развитию «скорой помощи».

Напомним, что до 2021 года во всех регионах страны должна быть создана Единая диспетчерская служба. У нас она базируется во Владимире. Плюсы этой реформы Алексей Мозалев попытался доказать на примере обслуживания машин скорой помощи. Во Владимирской области сейчас работают 5 станций СМП и 18 подразделений, и у каждого своё количество авто. Прежде медучреждения должны были сами заключать контракты на обслуживание этих машин и обеспечивать их топливом. Теперь всё это делает единая служба.

— Проверить добросовестность этих поставщиков, которые предлагают низкие цены, было очень трудно, — говорит Мозалев. — Когда же это крупная структура, централизованная, где есть своя техническая ремонтная служба, мощная контрактная служба, тогда и поломок машин вследствие казусов, и недоездов или долгих приездов бригады будет меньше.

Сотрудники «скорой помощи» готовы на массовое увольнение.

Не так давно вышло постановление правительства о разработке программы развития первичного звена оказания медицинской помощи во всех городах и селах России. В данный момент все больницы Владимирского региона оформляют свои паспорта, дальше их будут защищать в Минздраве. После чего должна быть создана дорожная карта. В столице её нужно будет представить 1 июня 2020 года. В случае успешного выступления наша область получит дополнительные 55 миллиардов рублей на развитие здравоохранения.

Ранее «Призыв» сообщал, что на станции скорой медицинской помощи во Владимире грядет массовое увольнение фельдшеров.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»