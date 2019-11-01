Продавцов мяса наказали за грубые нарушения

Александровские торговцы мясом и мясной продукцией работали с грубыми нарушениями. К такому выводу пришли прокуроры по итогам проведенного совместно с сотрудниками Роспотребнадзора рейда. Вопросы у ревизоров возникли к 15 индивидуальным предпринимателям.

В числе нарушений зафиксированы отсутствие маркировки на продукции, несоблюдение температурного режима хранения мясных продуктов, отсутствие отметок о прохождении обязательных медицинских осмотров у персонала. Нарушали предприниматели и требования к санитарной обработке торговых и складских помещений. На торговых объектах и объектах общественного питания ревизоры не нашли огнетушителей и противопожарной сигнализации. А еще работодатели уклонялись от заключения трудового договора с работником.

Выписано 35 штрафов на сумму 184 тысячи рублей.

По результатам проверки было возбуждено 35 производств об административных правонарушениях. По 19 из них уже оштрафовали 10 виновных лиц на общую сумму 184 тысячи рублей.

Еще 16 производств об административных правонарушениях в отношении 5 индивидуальных предпринимателей находятся на рассмотрении в Арбитражном суде Владимирской области.

— Кроме того, городским прокурором индивидуальным предпринимателям и директорам юридических лиц внесено 15 представлений, по результатам рассмотрения которых 10 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 5 представлений находятся на рассмотрении, – уточняют в пресс-службе областной прокуратуры.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее «Призыв» сообщал, что прокуроры обнаружили мясо сомнительного качества в магазинах Петушинского района.

Ольга Ефремова

Фото: ipshnik.com