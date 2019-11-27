Придётся нам прогнуться под изменчивый мир

Почему люди с опытом и знаниями порой оказываются лишними в профессии? Мысли предпредпенсионера, а также автора программы «Бредешок» Николая Лившица об умении подстроиться под изменчивый мир.

Расшифровка программы:

Я вроде ещё не предпенсионер. Я препред. И нас таких много предпредов, причём не самых глупых, я надеюсь. Но среди моих знакомых есть те, которым приходится туго: обладая большими компетенциями, или, проще говоря, знаниями в своём деле, они, однако, проигрывают более молодым и менее профессиональным конкурентам. Причина не совсем в возрасте. А в неумении подстроится под требования, которые диктует жизнь.

Мой знакомый врач не умеет работать на компьютере. Уж, казалось бы, все хоть методом тыка эту технику освоили — он ни в какую. Не хочет. У него и телефон древний, кнопочный, и даже эсэмэски друг не читает… А врач хороший, наш, владимирский. Сейчас все поликлиники на компьютеры переходят, это правильно, XXI век, электронные карточки, обмен информацией и всё такое.

Прогресс — не случайность, а необходимость.

И вот чёрт его знает – с одной стороны, вроде работает специалист и работает, у нас и так врачей днём с огнём ищут. С другой стороны, по нынешним временам не велика наука — двумя пальцами в клавиатуру ткнуть, набрать немного текста и файл сохранить. То есть если знакомый не сможет из-за этого в системе работать, я даже не знаю, кого здесь больше винить — его или систему.

И, в принципе, много таких, кто не может приноровиться к каким-то новым технологиям, формам. Вот пример. Грамотнейший специалист-филолог во Владимире; мы в «Призыве» попытались её привлечь к совместным проектам в соцсетях, снимать передачи просветительского плана – никак.

Кто не смотрит вперед, оказывается позади.

Раскачивали её, раскачивали, а она всё – как это? что это? надо подумать. Ей оказалось проще научный труд написать в кирпич толщиной, чем потратить час в месяц на съёмки. Проблема только в том, что книгу эту или не издашь, или прочтут её два с половиной человека; аудитория в ютубе, в гаджетах – тебя там только нет.

Прогресс идёт всегда, изменения происходят постоянно, и на нашем предпредпенсионном веку мы видели, как бухгалтерские счёты уступили место калькуляторам. Другое дело, что раньше этот процесс развивался медленнее и обычно затрагивал отдельные сферы – тут, там… А сейчас цифровые технологии везде, куда ни сунься: медицина, производство, проектирование, логистика. На склад приехал — раньше там дядя или тётя в синих халатах в гроссбухе галочки рисовали-открыживали. А сейчас хоть в халате, хоть в телогрейке, хоть в костюмчике — рядом компьютер.

Если ад существует, он тоже компьютеризирован.

Конечно, людям в возрасте и с большими компетенциями хуже ещё в том плане, что у них притязания могут быть выше, характер хуже (вокруг тебя желторотые прыгают, это раздражает), интерес к делу меньше (всё я это уже проходил, что я, мальчик, что ли). Это есть. И договориться с нами, предпредами порой сложнее — это тоже правда. Но — и вот тут главная закавыка — порой мы не можем для себя разграничить, понять: где требования обоснованные, продиктованные не «хотелками» руководства, а окружающей реальностью, а где, может быть, действительно, стоит держаться своих принципов и не прогибаться под изменчивый мир, надеясь, что Макаревич был прав. Правда, Макаревич имел в виду жизненные принципы, а не только профессиональные — это всё же разные вещи во многом.

Не стоит прогибаться под изменчивый мир?

С опытом ещё и эффект Даннинга — Крюгера может сильнее проявляться. Мне один хороший товарищ подсказал, что есть такой эффект, я сразу в Википедию – прочитал про него. Там, грубо говоря, о том говорится, что люди умные часто склонны занижать свою самооценку, недооценивать свои профессиональные качества, потому что они понимают, как сложен мир, как изменчива судьба — словом, многие знания рождают многие печали. А дураку нет ничто: если он что-то плохо делает, так это другие виноваты.

В общем, нам, предпредам, приходится постоянно задумываться о том, на своём ли мы месте, то ли мы делаем, не отстали ли? И вид пятилетнего малыша, копающегося в настройках смартфона, которые ты и открыть боишься, конечно, может хоть у кого породить чувство неполноценности. Но, друзья, куда деваться? Надо ценить свои плюсы, иначе как их оценят другие? Как говорил милиционер Семёнов из «Особенностей национальной охоты», рано впадать в отчаяние. Пистолетик у нас ещё есть. И порох не подмочили.

Фото: maxpark.com