Православные активисты выступили против закона о домашнем насилии

Православные активисты Владимирской области выступили против закона о домашнем насилии. Одиночные пикеты прошли во Владимире и Муроме. Люди с плакатами «За семью» вышли к храмам. Документ ещё не принят, но уже запустил целую волну недовольства по всей стране. Противники законопроекта уверены, что он не защитит, а окончательно разрушит российские семьи.

Текст документа был опубликован ещё три года назад. Тогда его отклонили. Недавно в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии с учетом внесения в него поправок и уточнений. Авторы законопроекта хотят предложить механизмы воздействия на преследователя (например, мужа-тирана) и меры защиты его жертвы (жены). Отдельные страницы закона посвящены защите детей от родителей. И здесь может дойти до абсурда, уверены пикетчики.

— Мы протестуем против того, что они вторгаются в семьи. Ребенку потакают во всех его прихотях. Например, если он решит курить, я не могу ему запретить это. Или если я забираю планшет и говорю ему: иди делай уроки, они назовут это экономическим насилием. И по данному закону детей смогут забрать из семьи. Потом мы, конечно, против того, чтобы мужья избивали жен, но этот закон им ничем не поможет, только ещё больше семей будет рушиться, — уверен участник одиночного пикета Роман.

Общественники вышли с одиночными пикетами во Владимире и Муроме.

Основным нововведением, которое предусматривает проект закона «О профилактике домашнего насилия в 2019-2020 годах», является охранный ордер. Он позволит изолировать агрессора от жертвы. Если суд решит выдать этот ордер, то муж-тиран будет вынужден покинуть жилье, в котором он проживал с побитой женой, даже если он является его собственником.

— У меня несколько раз случался конфликт с мужем, — рассказывает Ольга, жительница Владимира. — С его стороны доходило до рукоприкладства на глазах у детей. В каждом случае я вызывала полицию. Один раз она приехала через час, другой раз через два часа. Никаким образом защиту со стороны правоохранителей я не получила. Люди в форме просто взяли объяснительные. Удостоверились, что у меня нет явных увечий, узнали, что свидетелей того, как меня бил муж, не было. Я просто получила совет – уезжай, разводись. Почему нельзя для профилактики таких мужчин изолировать, когда от них исходит реальная угроза?

Сейчас законопроект находится на рассмотрении. Есть информация, что готовый документ будет опубликован в декабре. По этому поводу в Москве уже прошли общественные слушания, на которых присутствовал Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области. По его словам, авторы законопроекта на встречу не явились, но по телефону всем собравшимся объявили, что «костьми лягут, но данный закон протащат». Сам омбудсмен считает, что если уж принимать, то нужно принимать хороший закон, который будет работать на благо, а не для злоупотребления конфликтующих.

— Про охранный ордер не прописана вся процедура. Потом есть момент про незамедлительное выделение жилплощади жертве. У нас в регионе не могут сразу найти жильё для погорельцев, для людей из аварийных домов. Здесь начнется очень много злоупотреблений тех граждан, которые захотят завладеть имуществом. Кто первый прибежит, тот ордер и получит. В Общественной палате сказали, что это развяжет войну полов. Поэтому мы можем сказать, что этот закон ни о чем, он сырой. Я его тогда ещё назвал «бредом дам с Рублевки», – рассказал «Призыву» Геннадий Прохорычев.

Более 20 тысяч человек уже подписали петицию против принятия закона о домашнем насилии. О том, что сначала надо научиться исполнять существующие правовые нормы, говорят юристы и правозащитники.

— Мое мнение таково, что необходимо исполнять существующие нормы. Безусловно, поправки нужны и хорошей практикой является оформление и применение охранного ордера, например. Но в целом надо подумать о том, как исполнять существующее законодательство, так как проблема в правоприменении и исполнении служебных обязанностей отдельными представителями госорганов, – уверен правозащитник Роман Ардыкуца.

Сейчас в Уголовном кодексе значится около 40 пунктов правонарушений, которые можно квалифицировать как домашнее насилие, говорят правозащитники. Но за распускание рук дома сегодня привлекают лишь к административной ответственности. Более того, агрессору могут выписать штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей. И деньги эти перейдут не жертве, а в пользу государства. То есть семью, где произошло преступление, накажут ещё и финансово.

Ранее «Призыв» сообщал, куда за помощью могут обратиться жертвы домашнего насилия во Владимире.

Татьяна Данилова

Фото группы «Движение Сорок Сороков» в «ВКонтакте»