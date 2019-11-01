Правительство одобрило план строительства трассы Москва-Казань

Известия из столицы: правительство России одобрило постройку скоростной платной трассы Москва-Казань. Владимирцы полагали, что это вопрос почти решённый, затык только в прокладке маршрута, а нет: Кабинет министров, оказывается, думал — реконструировать ли М7 или делать дорогу с нуля. Решили — с нуля, сообщили сегодня федеральные «Ведомости».

Стоимость строительства новой трассы оценивается в 539 миллиардов рублей.

Известие из Москвы прилетело аккурат в канун народного собрания, намеченного на завтра в Судогодском районе, по чьим землям, как предполагается, пройдёт новая трасса. Местные жители не против автобана, они не понимают только, зачем нужно тянуть его «по живому» — в непосредственной близости от сёл, деревень и посёлков, а в каких-то случаях – через них, что потребует сноса домов. Есть другие варианты, уверены они.

Собрание намечено провести в деревне Гридино (это по дороге из Владимира в Радужный) в полдень у школы. На него приглашены люди из окрестных населённых пунктов: Коняево, Улыбышево, Якушево, Борисоглеб, Конюшино, Ванеевка и других. Судя по проектным иллюстрациям, размещённым на официальном сайте администрации Судогодского района, дорога так или иначе их затронет. По информации «Призыва», не согласные такой перспективой требуют провести публичные слушания, чтобы их мнение было учтено. Во-вторых, они просят назначить необходимые экспертизы, предваряющие возведение подобного объекта. И в третьих — пока нет слушаний и результатов экспертиз — ввести мораторий на принятие проекта магистрали.

— Строительство магистрали предполагает снос целого ряда строений, в которых люди прожили всю жизнь. Их переселение — удар по человеческим судьбам, по нормальному существованию многих семей, — полагают активисты. — А тем, кто вынужден будет соседствовать с высокоскоростной магистралью (это тысячи людей), её строительство и эксплуатация однозначно ухудшат качество проживания. Масштаб этих неудобств сейчас даже сложно оценить.

Как сообщал «Призыв», проектировщики один раз уже учли мнение людей, «отодвинув» линию предполагаемой дороги от главной водной артерии региона — Клязьмы. Тем не менее, этого недостаточно, считают защитники природы. Дорога всё равно будет проходить вблизи речной поймы, там сложный рельеф, нарушение которого повлечёт изменения экосистемы. Близко к поверхности находятся грунтовые воды — неизбежно их загрязнение.

Участники завтрашнего схода намерены принять резолюцию и направить её в Москву.

Решение, принятое сегодня в столице, говорит лишь о том, что федеральный центр всерьёз намерен финансировать стратегически важный объект. По какому маршруту пройдёт трасса — вопрос другой. Возможно, на картах направление пунктира, обозначающего будущий автобан, ещё можно будет изменить. Скажем, ранее общественники предлагали сместить направление трассы севернее, пустив её по Суздальскому, Камешковскому и Ковровскому районам. Это более прямой путь, его и разрабатывали раньше, а помешала, возможно, идея строительства железнодорожной магистрали. Но на ней теперь поставили крест.

Каковы бы ни были варианты, ближайшие 5 лет, как информируют «Ведомости», трассу будут прокладывать только от Москвы до Владимира (а в Казани сделают объездную дорогу). Срединный же участок достроят к 2027 году.

Николай Лившиц

Фото сайта администрации Судогодского района и sdelanounas.ru