Позицию местных властей по трассе М7 не услышали

Планы дорожников по изменению схемы движения на трассе М7 тревожат автолюбителей. Это наблюдается и во Владимире, и в восточных районах области. Последние данные о грядущих новациях поступили из Камешковского района. Там планируется строительство разворотной петли на участке 225-228 км в районе Марьинки. Это нужно для заезда на полигон по утилизации ТБО, в село Воскресенское и деревню Пирогово. Но мнение местных жителей при этом не учитывается.

И.о. начальника ФКУ «Управление автомагистрали Москва-Н.Новгород» Алексей Борисов с губернатором Владимиром Сипягиным осмотрели участки трассы М7 «Волга»

На встрече с главным дорожником были и представители территорий, где тянется трасса. Но их позиция осталась «за кадром» официальных пресс-релизов. Например, Камешковский район представляла первый заместитель главы райадминистрации Людмила Гуреева. Она хотела разобрать вопросы по капремонту участка М7. Помимо разворотной петли у Марьинки, это и освещение автодороги в Новой Быковке, Хохлово, Двориках; возможность оборудования съездов к населенным пунктам Леонтьево, Сынково и съезда в Новой Быковки к домам №№ 125-133; а также устройство автобусной остановки в деревне Дворики. Но её никто из высокого руководства особенно и слушать не стал.

Что касается заезда на полигон: сейчас непрерывная череда мусоровозов двигается по трассе в объезд, создавая помехи на дороге и нередко загрязняя обочины. Мусорная «карусель» сама по себе напрягает местное население, а ещё десятки лишних километров удорожают утилизацию ТБО, что сказывается на тарифах для населения (это касается не только Камешковского района). Но новые планы дорожников представителей района не обрадовали. Разворотная петля будет строиться не у Марьинки, а перед деревней Дроздовка в соседнем Ковровском районе. Это почти на 8 км дальше, и, таким образом, мусоровозы и обитатели Марьинки, Пирогова и Воскресенского по-прежнему станут наматывать лишние километры. Об остальных «мелочах» с заместителем главы района визитёры и вовсе разговаривать не стали.

Удар по селянам

Проблемы Камешковского района — цветочки по сравнению с тем, что может получить соседний Ковровский район. Там на М7 уже 25 ноября появятся отбойники в деревне Алексеевке и селе Павловское. В Алексеевке новый отбойник затруднит подъезд к прудам — любимому месту рыбалки у окрестного населения. В Павловском всё серьёзнее. Отбойник на 255+662 км преградит левый поворот с федеральной трассы на улицу Производственную, где находится животноводческое сельхозпредприятие «Муравия» — самое большое в Ковровском районе и одно из крупнейших во Владимирской области.

На Производственной находятся 2 крупных животноводческих комплекса.

Расходы на ГСМ у хозяйства существенно вырастут, так как автотранспорту, тракторам и комбайнам придется двигаться в объезд на западную окраину этого крупного села. Да и как ездить по сельским улицам, покрытие которых не рассчитано на габаритную и тяжелую технику?

Пострадают и посевные площади. Например, большое поле у деревни Алексеевка, которое «Муравия» использует для выращивания кормовых культур, скорее всего, придется забросить (хотя оно возделывалось веками). Необходимость гонять сельхозтехнику за десяток с лишним километров до места разворота в Сенинских Двориках сделает земледелие нерентабельным, да и разворачиваться, к примеру, комбайн на трассе вряд ли сможет.

Ковровский клинч

Главный сюрприз: примерно через пару лет федеральные дорожники намерены установить отбойник и в деревне Сенинские Дворики, ликвидировав там светофор, левый поворот на Ковров со стороны Владимира, и левый же поворот со стороны Коврова в сторону Нижнего Новгорода. Последствия подобной новации непредсказуемы. Через Сенинские Дворики на М7 и обратно ездят не только жители Коврова и Ковровского района, но и многочисленный транзитный автотранспорт с соседних Ивановской, Ярославской и Костромской областей. Направляясь из Камешково в Нижний Новгород, к примеру, тоже Сенинских Двориков не миновать.

Для движения огромного числа машин предполагается устроить разворотную петлю где-то около деревни Пестово или даже дальше, что в общей сложности удлинит путь почти на два десятка километров и создаст массу проблем для водителей и, прежде всего, для местного населения. Соответственно, для того, чтобы попасть из южной части Ковровского района в райцентр потребуется делать ещё больший крюк до села Павловское (в общей сложности не менее 20 км).

Гораздо большее время понадобится для того, чтобы добраться общественным транспортом, и цена автобусных билетов для селян неминуемо вырастет. Люди будут тратить намного больше денег и времени, направляясь на учебу и работу, а потом обратно. И учитывая какое количество граждан все это затронет, ситуация чревата социальным взрывом.

Пожарные, вы где?

Если в деревнях южнее трассы М7 (например, в Патрикеево или Колуберово, или в южной части Дроздовки на самом шоссе), ней дай, Бог, начнется пожар, то после установки отбойника в Сенинских Двориках машины из ближайшей пожарной части в селе Иваново смогут попасть к огню лишь минут через 40, если не более, так как их путь удлинится более чем в 2 раза. Очевидно, что с таким раскладом огнеборцы смогут разве лишь головешки на пепелище залить. Столько же туда будет добираться и скорая помощь, хотя в соответствии с Приказом Минздрава РФ время прибытия экипажа не должно превышать 20 минут.

В то же время устройство разворотной петли перед Дроздовкой не позволит школьному автобусу из Крутовской средней школы ею воспользоваться, так как ему необходимо забирать учеников в самой Дроздовке. И школьному ПАЗику по-прежнему придется делать крюк дважды в день по 40 км — до разворота у деревни Пенкино соседнего Камешковского района, а общее время в пути в один конец составляет около часа (по нормативам — не должно превышать 30 минут).

Участвовавший в осмотре участков М7 вместе с губернатором и руководителем Управления автомагистрали Москва-Н.Новгород глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов категорически против подобных новшеств, которые существенно осложнят жизнь значительной части населения данной территории. Но его мнение тоже прозвучало, словно в пустоту.

Вязниковский анекдот. Грустный

А в Вязниковском районе получился и вовсе скверный анекдот. Как гласит пресс-релиз обладминистрации, «важной точкой на пути следования главы региона и и.о. начальника управления федеральной трассы стал 294-й километр в Вязниковском районе. За период с 2017 по 2018 год здесь произошло более 50 дорожно-транспортных происшествий. Сейчас на этом месте идет строительство двухуровневой развязки, которая поможет ликвидировать очаг аварийности и улучшит движение рейсовых автобусов».

Звучит оптимистично, только на 294-м километре М7, где ныне расположен въезд в город Вязники со стороны Владимира по улице Удобной, никакой двухуровневой развязки строить даже не думают. Хотя, кстати, дорожники построить её там обещали. И об этом напоминал глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин. Но его, похоже, тоже не услышали.

Въезд в Вязники со стороны областного центра, действительно, являет собой очаг аварийности и проблемное место для автобусов.

Двухуровневую развязку, о которой сказано в пресс-релизе, на самом деле сооружают не на 294-м, а на 300-м километре М7, где федеральную автотрассу пересекает дорога из Вязников в удаленный городской микрорайон «Нововязники» (прежде это был отдельный поселок). Позже «Белый дом» внёс поправки в свой пресс-релиз, но из песни слов не выкинешь.

Николай Фролов

Фото автора и пресс-службы администрации области