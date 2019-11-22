Пожилых супругов спасли из дымовой ловушки

Возгорание в жилом доме Гусь-Хрустального едва не закончилось трагедией. Пожилые супруги 83 — 86 лет, в квартире которых произошел пожар, не смогли открыть дверь изнутри и оказались в дымовой ловушке. К счастью, помощь подоспела вовремя. Пожарные через окно проникли в задымлённое помещение и помогли выйти пожилым супругам на улицу. Спасённых передали медикам.

Пожарные через окно проникли в задымлённую квартиру.

Пожар в четырёхквартирном доме на улице Ленина произошел накануне вечером. Сообщение поступило на пульт спасателей в 20.04.

— Очаг возгорания на площади 3 квадратных метра был ликвидирован. Причина пожара устанавливается сотрудниками отдела надзорной деятельности, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирский области.

Ранее «Призыв» сообщал, что хозяин дома погиб на пожаре в Александровском районе. Возгорание было обнаружено слишком поздно.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области