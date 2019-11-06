Пожарные спасли запертую в квартире маленькую девочку

Сотрудники МЧС пришли на помощь трёхлетней девочке из Гусь-Хрустального, оказавшейся запертой в квартире. Взрослых в доме не было, мама ребенка отлучилась в магазин. Сигнал с просьбой о помощи поступил на пульт диспетчера Гусь-Хрустального пожарно-спасательного гарнизона накануне вечером. Звонили соседи, так как у мамы девочки не было телефона. По указанному адресу незамедлительно направились пожарные — спасатели.

Трехлетняя девочка осталась одна в квартире.

Около дома их встречала мама ребенка. Она сказала, что когда выходила в магазин, дочь закрылась изнутри на внутренний замок, который нельзя открыть ключом снаружи.

С помощью трёхколенной лестницы пожарный поднялся на балкон второго этажа. Дверь в комнату была открыта. Увидев пожарного, малышка перестала плакать, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что пожарные Коврова спасли из горящей квартиры кота. Животное удалось вынести на свежий воздух из задымленного помещения.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

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