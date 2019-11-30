Пожарные получат деньги на пополнение штата и модернизацию автопарка

Призывы пожарных решить вопрос с кадровым дефицитом в рядах МЧС услышали на федеральном уровне. Член Совета Федерации от Владимирской области Ольга Хохлова заявила, что региону выделят средства на модернизацию автопарка и пополнения штата сотрудников противопожарной службы. Ранее на заседаниях Законодательного Собрания руководство регионального МЧС упрекнуло власти в недостатке финансирования службы. Если в Рязанской области существует 48, в Брянской – 57 и в Тамбовской – 33 подразделения пожарных, которые работают за счет регионального бюджета, то во Владимирской области — всего 2.

Павел Литов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области:

На сегодняшний день состояние пожарной службы крайне ужасное. Я бы хотел обратиться к полномочиям. Организация и тушение пожаров на территории закреплена за субъектами. Силы государственной противопожарной службы делятся на два вида: субъекта и федеральная противопожарная служба. Мы приданные силы вам в помощь.

Пожары в школах Александровского района. Я вынужден обращаться к соседям, пожарным, чтобы направили машину. В Покрове горит торговый центр. Прошу машины из Подмосковья.

Главный финансист региона Вячеслав Кузин заявил, что содержание пожарных — это не обязанность, а право субъекта.

При солидном дефиците бюджета не время увеличивать расходные обязательства, уверен Вячеслав Кузин. На что Павел Литов сообщил, что при таком отношении к пожарной службе в селах могут сгореть не только дома, но и школы, в которых совсем недавно на бюджетные деньги проводили ремонты. А все потому, что пожары некому будет тушить. Точная сумма федеральных вливаний в модернизацию службы МЧС на местах пока неизвестна. Это предмет второго чтения бюджетов.

Ранее «Призыв» сообщал, что продолжает тлеть свалка в Вязниковском районе. Пришлось подключить силы МЧС.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»