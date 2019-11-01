Пожар в торговых рядах ликвидировали

Пожар в торговых рядах города Петушки удалось ликвидировать. На данный момент происходит разбор завалов и проливка здания. Об этом «Призыву» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По словам спасателей, открытого горения на данный момент почти нет, наблюдаются только отдельные очаги.

Пожар удалось ликвидировать.

По предварительной информации, возгорание произошло в кафе «Огни Баку». Пользователи социальных сетей сообщали о взорвавшемся баллоне и о коротком замыкании в заведении общепита. Однако установить точную причину ЧП только предстоит. На месте работают дознаватели. На момент прибытия первых пожарных расчетов основная часть здания была охвачена огнем. Общая площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.

По уточненной информации, ликвидировать последствия возгорания в Петушки приехали дополнительные расчеты из Московской области и Владимира. В общей сложности на месте работали 52 человека личного состава и 16 единиц техники. Были проложены 2 магистральные линии от ближайших водоемов.

Пожару была присвоена вторая степень опасности. Огонь полностью уничтожил кафе и десятки маленьких магазинчиков. У частных предпринимателей сгорел товар.

— Даже подозрительно, как часто на станции горит. Кому-то место приглянулось??? Очень жаль людей. Кто-то потерял место работы, а кто-то свой смысл в жизни, — отметили пользователи социальных сетей.

Нанесенный огнем материальный ущерб еще только предстоит оценить. Отдельный вопрос: были или нет застрахованы на случай пожара торговые точки, и кто будет возмещать потери предпринимателям? В общей сложности речь идет о миллионах рублей.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что стоит застраховать в первую очередь.

Полина Тарбеева

Фото управления МЧС России по Владимирской области