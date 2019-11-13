Пожар оставил три семьи без крыши над головой

Крупный пожар, оставивший три семьи без крыши над головой, произошел минувшей ночью в Кольчугино. Загорелся многоквартирный дом на улице Ульяновской. Огонь распространился на площади 400 кв. метров.

По данным ГУ МЧС России по Владимирской области, сообщение о возгорании поступило в 03.40. Первые пожарные расчеты были на месте уже через 2 минуты. Выяснилось, что горит квартира на 4-ом этаже. Пожарные приступили к поиску пострадавших и тушению возгорания. При помощи спасательного устройства был спасён один человек.





Всего в четырёхэтажном доме расположены 30 квартир, из них заселены 10. Первый и второй этажи заняты под офисные помещения, на момент возгорания они были закрыты. Остальные жильцы 3 и 4 этажей эвакуировались самостоятельно.

— В 6.05 пожар был локализован, в 6.22 ликвидировано открытое горение. В результате пожара сгорела часть кровли и внутренняя отделка трех квартир, — уточняет пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Погибших и пострадавших нет.

Всего в данном доме проживали 14 человек, они временно переехали к родственникам и знакомым. Вопросом их дальнейшего расселения будут заниматься органы местного самоуправления. Причина пожара устанавливается.

Ранее «Призыв» сообщал, что в центре Владимира загорелся супермаркет.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

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