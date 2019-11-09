После пожаров в автобусах мэрия начала проверки

Владимирских перевозчиков начали проверять. В городе прошли рейды. Поводом послужили четыре случая возгорания автобусов за последние три месяца. Данные происшествия вызвали волну негодования горожан. За несколько дней опубликовано десятки гневных постов и сотни комментариев от владимирцев. Многие высказали недовольство в адрес городских властей, которые должны контролировать работу перевозчиков, выбранных по конкурсу с довольно жесткими условиями. Но мэрия в своем официальном сообщении о проверках транспорта сразу разграничила зону ответственности:



— По действующему законодательству мэрия контролирует работу перевозчиков в рамках исполнения муниципальных контрактов. Так, городской отдел транспорта и связи отслеживает соблюдение графиков движения и проверяет жалобы пассажиров на качество обслуживания. А функции надзора за техническим состоянием подвижного состава возложены на специализированные структуры, — сообщается на сайте городской администрации.

В рейде помимо чиновников участвовали инспектора ГИБДД и технадзора.



Проверили автобусы «Владимирпассажиртранс», «АДМ», ИП Тимофеев и «ПОАТиС». По информации мэрии, неисправностей, которые могли бы вызвать возгорание транспортных средств, в ходе рейда не выявлено. Однако были составлены административные протоколы по фактам нарушения ПДД. Совместные рейды мэрии и надзорных инстанций будут продолжены.

Как «Призыв» сообщал ранее, последний автобус загорелся 7 ноября. «Волгабас» следовал по маршруту № 15. Пожарные прибыли на место ЧП оперативно.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»