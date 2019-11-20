Погибший под Воршей лейтенант найдёт покой на родине

Лётчик обретёт вечный покой на родине. Сегодня из села Ворша Собинского района в Рязанскую область отправился автобус с останками погибшего в годы Великой Отечественной войны офицера. В 1944 году Матвей Телицын, управляя истребителем, потерпел крушение. Вылет был учебно-боевой. В небе что-то случилась. Самолет рухнул в болотистую почву. Поэтому, как следует из архивных документов, тело младшего лейтенанта не удалось извлечь на поверхность. Спустя 75 лет останки пилота нашли поисковики Владимирской области.

— В течение трёх лет мы разыскивали воронку на поле за деревней Кузьмино. Информацию получили благодаря работе в архиве Министерства обороны в Подольске. Были фотографии, документы, — рассказал «Призыву» Вячеслав Казаков, руководитель Владимирского объединения поискового движения России. — В сентябре этого года, проводя шурфление, обнаружили в земле крупное скопление металла — фрагменты самолета. После этого организовали крупную экспедицию.

На глубине восьми метров поисковики обнаружили останки пилота, его документы и личные вещи.

Церемония прощания с Матвеем Телицыным началась в Свято-Троицком храме села Ворша. Там прошла панихида по погибшему офицеру. На момент гибели ему было всего 24 года.

— Господь, безусловно, награждает человека в вечности, в том числе и за не дожитую до конца жизнь. В особенности это происходит с теми, кто выполняет воинские приказы, с теми, кто живет не по своей воле. Но свою волю готовы принести как пожертвование своей Родине, в дар Богу, — выступил с проповедью священнослужитель. — И мы, жители уже XXI века, в преддверии юбилейной даты Великой Победы должны чаще погружать себя в такие мысли о вечном, о родине, о памяти людей, которые не должны быть забыты.

Месяц назад «Призыв» побывал на месте раскопок. В прямом эфире мы показали, как поисковики достают из-под огромного пласта земли обломки самолета. Теперь имя Матвея Телицына записано на обелиске воинской славы. Сегодня проститься с ним прибыли местные школьники, а также представители Следкома и Владимирской таможни.

— Тяжело передать эмоции, которые испытывают родственники погибших, снова обретая останки бойца. Это и глубочайшая благодарность, и радость, и скорбь. Смешанные чувства. Люди получают известие о том, где погиб их близкий, по какой причине. Даже если мы не можем доставить его останки на родину, становится известно место его упокоения, — говорит Евгений Агафонов, руководитель поискового отряда «Небо Родины» и одновременно главный государственный таможенный инспектор Владимирского таможенного поста.

Завтра, 21 ноября, Матвей Петрович Телицын упокоится рядом с могилой своих родителей на погосте в Рязанской области. Но история на этом не кончается. Среди личных вещей солдата обнаружен портсигар. На нём выбита фамилия другого военного, возможно, друга Матвея Телицына. Весной следующего года поисковики запланировали очередную поездку в центральный архив Минобороны. Они попытаются узнать о судьбе предыдущего владельца найденного портсигара.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»