Подрядчик обвиняется в краже денег при строительстве ФАПа

Во Владимирской области похищены бюджетные деньги при строительстве ФАПа, выделенные в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Сумма превысила 190 тысяч рублей. Уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере» возбуждено в отношении руководства коммерческой строительной организации, с которой был заключен договор на строительство.

По версии следствия, в период с августа по октябрь текущего года руководители организации путем обмана и злоупотребления доверием, не выполнив всех работ, предусмотренных договором, предоставили документы на оплату полного объема и похитили денежные средства.

Сумма похищенных средств превысила 190 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи и оперативники проверят компанию на причастность к аналогичным преступлениям, уточняют в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что депутата из Александровского района осудили за хищение 26 миллионов рублей.

Ольга Ефремова

Фото: park72.ru

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