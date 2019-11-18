Подпольную оружейную мастерскую накрыли во Владимире

Подпольную мастерскую по изготовлению оружия обнаружили в квартире у жителя Владимира. Операцию провели сотрудники регионального УФСБ России. По месту жительства 27-летнего владимирца изъяты переделанный пистолет калибра 9 мм с устройством для бесшумной беспламенной стрельбы, 56 патронов калибра 9 х 18 мм, 49 патронов калибра 5,6 мм и 4 патрона калибра 7,62 х 39 мм. Также в квартире обнаружено значительное количество комплектующих деталей к огнестрельному оружию.

Установлено, что основные части и детали для изготовления огнестрельного оружия, а также комплектующие для изготовления патронов владимирец приобретал в Интернете с доставкой по почте.

Возбуждены два уголовных дела.

— Изъятые средства поражения направлены в УМВД России по Владимирской области для проведения баллистического исследования, — сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Возбуждено два уголовного дела. Подозреваемый в незаконном обороте огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов, а также в организации подпольной мастерской находится под подпиской о невыезде.

Ранее «Призыв» рассказывал про операцию «Оружие», которая проходит во Владимирской области. Владельцы на правах анонимности могут сдать оружие и боеприпасы и получить за них денежное вознаграждение.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено пресс-службой УФСБ России по Владимирской области