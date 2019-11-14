Побеждаю диабет. Истории владимирцев

Каждые 10 секунд на планете кто-то умирает из-за диабета и его осложнений. В год диабет уносит более 3 миллионов жизней. Эту болезнь называют эпидемией 21 века. 14 ноября мир отмечает Международный день борьбы с диабетом. Как определить болезнь? Как живется больным с диабетом и как наше общество реагирует на них? Мы пообщались с тремя владимирцами, которые каждый день ведут борьбу с этой неизлечимой болезнью.

Мучает жажда – сдай кровь на сахар

Сахарный диабет – это заболевание, обусловленное абсолютной или относительной недостаточностью инсулина. Инсулин – это гормон, который образуется в специальных клетках поджелудочной железы. Инсулин помогает глюкозе, которую мы получаем с пищей, попасть в клетки организма. Благодаря глюкозе клетки могут существовать и выполнять свою функцию.

Механизм работает как часы, если у человека нет диабета. Глюкоза из крови поступает в клетку, трудится на ее благо, участвуя в сложных реакциях и обогащая организм энергией. При этом уровень глюкозы в крови остается в пределах нормы. Но любой механизм может дать сбой.

Иногда поджелудочная железа не справляется со своими обязанностями: не вырабатывает инсулин совсем или вырабатывает в недостаточном количестве для переработки даже минимальной порции глюкозы. Глюкоза не попадает в клетки, зато ее уровень в крови остается высоким. В этом случае говорят о сахарном диабете 1 типа (или, как его еще называют, инсулинозависимый сахарный диабет.) Данный тип сахарного диабета характерен для детей и молодых людей. Очевидно, что раз в организме не вырабатывается собственный инсулин, его необходимо вводить дополнительно для снижения уровня глюкозы в крови. Ведь высокая концентрация глюкозы в крови приводит к нарушению не только обменных процессов, но и работе внутренних органов. Страдают и нервная система, и сердечно-сосудистая, и почки, и глаза.

А может получиться так, что поджелудочная железа продолжает вырабатывать достаточно инсулина, но толку от него нет. Ткани просто потеряли к нему чувствительность, и глюкоза также остается в крови. Это диабет 2 типа (или инсулинонезависимый диабет). Такой тип диабета развивается, как правило, в зрелом возрасте. Здесь на помощь приходят гипогликемические (сахароснижающие) препараты. При их слабом эффекте врач-эндокринолог может усилить терапию, назначив инсулин.

До поры до времени человек может и не подозревать о наличии у него сахарного диабета. Диагноз может быть поставлен случайно, например, при осмотре глазного дна на приеме у офтальмолога.

Задуматься о сахарном диабете и сдать кровь на сахар стоит при наличии следующих симптомов:

учащенное мочеиспускание и неутолимая жажда;

потеря веса при постоянном чувстве голода;

необоснованный набор веса;

головокружение;

кожный зуд и зуд в промежности;

быстрая утомляемость;

онемение и покалывание в онемевших конечностях;

судороги икроножных мышц;

длительное течение инфекционных заболеваний;

плохо заживающие раны;

снижение температуры тела ниже средних показателей;

фурункулез;

боли в области сердца.

Нормальные показатели глюкозы в крови.

При заборе крови из пальца: натощак – 3,3 – 5,5 ммоль/л; после еды – меньше 7,8 При заборе крови из вены: натощак — менее 6,1 и после еды — менее 7,8.

Делай аборт, ты сошла с ума!

Среди моих знакомых много, кто сам или кто-то из их близких болен диабетом. Но все они стараются не афишировать свое заболевание. Не всегда общество готово спокойно воспринимать тот факт, что рядом с ним работает и живет больной диабетом. И, как ни странно, все с кем я разговаривала на эту тему, попросили сохранить анонимность.

У Натальи и Екатерины диабет 1 типа, то есть они инсулинозависимые. Проблем с получением инсулина у них нет. Более того, обе женщины осознанно решились рожать. Только Наталья рожала 12 лет назад, Екатерина — 2 года назад. Обе девушки стояли на учете у эндокринологов.

Наталье «повезло» меньше. Она с горечью вспоминает свою беременность:

— Диабет у меня выявили в раннем детстве. Сначала поставили диагноз «бронхит» и увезли на скорой. Уже в больнице анализы показали – сахарный диабет. Я научилась жить с этим, делать себе уколы. Вышла рано замуж. И решила для себя – буду рожать. Эндокринолог дал добро, я строго следовала диете, отслеживала сахар в крови. И забеременела почти сразу же.

Долгое время я не могла «прикрепиться» к врачу в женской консультации. Меня никто не хотел брать. Гинекологи твердили, что я сошла с ума. Нельзя рожать с диабетом! Мне предрекали, что ребенок родится с патологиями или мертвый. Предлагали даже сделать аборт на 15 неделе. Терапевт, окулист, нефролог — все говорили, что моя беременность ничем хорошим не закончится, лучше взять ребенка из детского дома. Сколько слез я пролила! Поддерживали меня мой эндокринолог, мама и муж. Ребенок родился без патологий, диабет не унаследовал. Я рада, что решилась, хотя было очень сложно. Скажу всем: с диабетом можно жить, рожать. Но я не афиширую свою болезнь. На новой работе никто не знает, мне так спокойнее.

У Екатерины диабет проявился в институте. Она неожиданно упала в обморок. И на скорой попала в больницу. Сахар подскочил до 32 единиц. В больнице успели оказали помощь, экстренно снизили сахар, обошлось без комы. В стремлении иметь детей родственники Екатерину не поддержали:

— Родители у меня погибли в автокатастрофе. Меня воспитывала бабушка, которая умерла, когда я училась на первом курсе. То ли от одиночества, то ли от отчаяния, я уже на втором курсе оказалась замужем и не совсем удачно. Свекровь моя была недалекой женщиной. Первый вопрос про диабет от нее был: а не заразно ли это? Сыну своему она постоянно твердила, что я инвалид и потерянный для общества человек. Мы быстро развелись. И мне было не до них: я училась жить с диабетом.

После института я встретила своего второго мужа, долго боялась признаться, что у меня диабет. Как оказалось, у него прабабушка умерла от этой болезни, началась гангрена ноги. И он уже многое знал о диабете. Мы поженились. Жили на 2 города (Владимир-Москва), а когда я забеременела (это было взвешенное решение, были пройдены все врачи), он вызвал из Питера свою маму. И всю беременность она была рядом со мной. Она медсестра, но уже на пенсии. Так что я была «под колпаком». Сахар она мне иногда чуть не пять раз в день мерила, готовила мне и самое главное – поддерживала. Ходила со мной по врачам. И если они пытались пугать или начинали неприятные разговоры, давила авторитетом. Родился сын, все хорошо. И именно благодаря мой золотой свекрови! Мой первый вопрос был к врачам, какой сахар у малыша? Оказалось, в норме!

И я тоже не люблю говорить о диабете. Близкие — знают, остальным – ни к чему. Я уже это проходила. Когда кто-то из окружения узнавал, сразу начинались назойливые и любопытные вопросы… А что ты ешь? Что пьешь? А кома у тебя была? А на улице в обморок падала? А ты сама себя колешь? А пирожное совсем нельзя? Когда что-то ела, кричали: «А разве тебе это можно»? И это взрослые люди!

Запил котлету борщом….

—Я Алексей. Мне 45 лет, болен диабетом второго типа. Я не сижу на инсулине, но на данный момент я соблюдаю строгую диету, пью таблетки и измеряю сахар постоянно. Все началось с того, что у меня стали отказывать руки. Я программист. Лопатой не копаю, киркой не машу, а тут по клавишам ноутбука стучать не могу. Машиной рулить не получалось. Вилку в руках держать не мог. Здоровый мужик (120 кг веса), а руки не действуют. Слабость, хочется упасть на диван и валяться сутками, не вставая. Я испугался тогда, думаю, ну, все Альцгеймер, артрит, Паркинсон, причем все вместе взятые. Лег в больницу. Неделю врачи не могли понять и разобраться, что со мной. Оказалось, диабет – и вот такая реакция организма. Врачи долго удивлялись.

Согласитесь, любой мужик, если он не йог или «веган» на всю голову (пусть не обижаются представители этих течений), любит поесть. Навернуть жареной картошки на сале, заточить пару-тройку бутербродов, чтоб сразу и с маслом, и с колбасой, и с сыром, и обязательно на ночь. А еще горячих жареных пирогов с мясом и луком, таких больших, с ладонь; свойских пельменей со сметаной или уксусом; тарелку макарон с сыром. И можно еще легко тортом заполировать. А еще хочется немецкого пива, такого настоящего, темного, с горчинкой и чипсов. Раньше готов был слюной захлебнуться. Но я уже полтора года не ем такую еду.

Первое время было тяжело. Шел по улице, а мне навстречу кто с пивом, кто с мороженым, кто с шаурмой – бесило. Дома я срывался на близких, орал. Устраивал «зажоры», как в анекдоте про худеющую даму: решила понюхать котлет, очнулась, запивая пирожное борщом. Стоило сорваться, как начинал скакать сахар, кружиться голова и болеть руки. Все время хотелось есть. Присутствовал страх, что опять откажут руки.

Мало углеводов — много жира

Спасла Алексея от голода и депрессии, как ни странно, старшая дочь. Она большая поклонница комиксов Марвелл, смотрит все фильмы, читает интервью с актерами. В каких-то фильмах играет Холли Берри. И дочь случайно прочитала интервью с ней У Холли с 19 лет диабет 1 типа. И она даже была в коме. Актриса полностью поменяла свой рацион и уже долгие годы придерживается LCHF-рациона.

«Low Carb, High Fat» – мало углеводов (от 20 гр. до 100 гр. в день) и много жира. Белков на таком рационе – умеренное количество. Этот рацион очень популярен в Швеции и США. Ким Кардашьян, Мэтью Макконахи, Рианна и даже старушка-королева Елизавета придерживаются LCHF-рациона.

По словам Алексея, в России он только набирает обороты. На нем сидят многие диабетики и онкобольные, люди с болезнями щитовидной железы, с различными аутоиммунными и неврологическими заболеваниями, с псориазом, с кишечными проблемами (но обязательно под контролем врача). Звезды шоу-бизнеса и обычные люди худеют на нем.

— Я сам так похудел на 25 кг. Жена и старшая дочь тоже стали легче на 15 и 8 кг, — отмечает Алексей, — Но я сижу на более строгом варианте – кето-диете (до 20 гр. в день углеводов, причем из овощей). Я не ем никакие крупы, картошку, хлеб, все, что содержит пшеницу. Жарю только на топленом масле, ем кокосовое и сливочное масло. Подсолнечным маслом не пользуюсь вообще. При нагревании в подсолнечном масле выделяются опасные ядовитые соединения.

Фруктам Алексей предпочитает ягоды (причем, сезонные): в них меньше сахара. Например, в 100 гр малины – 6 гр. чистых углеводов (не считаем клетчатку), а в 100 гр. банана – 23 гр. углеводов.

Шпинат, различная зелень, авокадо, орехи, жирные молочные продукты, яйца, сыр, рыба, мясо, сало, капуста, огурцы, помидоры – вот основные компоненты рациона нашего героя.

— Я насыщаюсь за счет жиров. Иногда ем выпечку, но только на кокосовой или миндальной муке. Я завтракаю и ужинаю, обхожусь без обеда. Кто-то на этой диете ест 1 раз день, кто-то -3, кому как комфортно, — добавляет молодой человек.

Ищите врача и единомышленников!

Прежде чем приступать к диете, Алексей читал книги, статьи, отзывы, сидел на форумах, советовался не с одним эндокринологом, своего врача нашел в Москве.

— Местные все больше по старым методикам работают, дозировку лекарств не всегда могут подобрать. Посмотрите в магазинах на полки с продукцией для диабетиков, там практически одна фруктоза, которую надо употреблять осторожно. Избыток фруктозы вызывает заболевания печени и сердечно-сосудистой системы.

По словам Алексея, кето-диета полностью переворачивает наше представление о еде. За счет правильного жира и отказа углеводов можно кардинально улучшить качество жизни. Нам всегда вдалбливали о вреде жиров, о пользе обезжиренных продуктов. Целая армия тех, кто от жиров уже отказались, питаются дробно. Диетологи твердят о пользе цельнозерновой муки, а это большой вопрос…

— Очень советую всем почитать Джозефа Меркола «Клетка на диете», Вильяма Девиса «Пшеничные килограммы», — отмечает Алексей, — Это известные люди, доктора наук. Вильям говорит, что пшеница нынче не та, что ели наши бабушки и дедушки. Она несет в себе только вред. И если сравнивать, например, хлеб из обычной пшеницы и цельнозерновой, это все равно, что сравнивать просто сигарету и облегченную сигарету с фильтром.

Меня болезнь заставила полностью пересмотреть свой образ жизни и рацион питания. Я ушел от углеводов. И у меня прекратились скачки сахара в крови. Ушел от голода, когда поел — и через два часа снова хочешь есть. Врач мне снизил даже суточную дозу таблеток. Я много хожу пешком, летом езжу на велосипеде. Раньше была только машина. Почти не употребляю алкоголь, уже не вижу в этом какого-то смысла.

Сахар в тушенке и кетчупе

-Могу сказать, что с изменением образа жизни почти все прежние друзья отпали…Многие знакомые думают, что я попал в какую-то секту. А я жиром побеждаю диабет. Раньше я пытался донести до них, чтобы они хотя бы своих детей не кормили таким количеством сахара и пищевым мусором. Бесполезно, увы. И я жалею, что в наших школах нет предмета, на котором бы учителя или врачи рассказывали детям, как сахар и пшеница разрушают наш мозг и жизнь, как опасен диабет и ожирение. На примерах бы показывали, сколько сахара содержится в газировке, конфетах. Я когда стал соблюдать кето-диету, стал искать продукты без сахара. Ха! У нас сахар везде: в тушенке, колбасе, грудинке, молоке, соусах, кетчупах, мюсли, овощных консервах, обезжиренных продуктах. Жить с диабетом и жить без сахара можно, но ОЧЕНЬ сложно в нашем мире.

Осталось добавить, что Всемирная организация здравоохранения недавно пересмотрела нормы сладкого, уменьшив их сразу в два раза. Теперь вместо 10% сахара от всего энергопотребления нормой стали лишь 5% (примерно 25 гр. сахара в день). Одна чайная ложка сахарного песка без горки – это примерно 4 гр. В 100 граммах — чуть меньше 400 ккал. В небольшом батончике «Сникерс» содержится — 23 гр. сахара, в маленькой банке «Кока-колы» — 39 гр. Задумайтесь об этом раньше, чем столкнетесь с диабетом…

Истории собрала Елена Середина

Верхнее фото: blog.lybrate.com