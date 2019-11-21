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Первый кинофестиваль имени Алексея Баталова открылся во Владимире

21 фильм примет участие в конкурсах

Во Владимире стартовал первый кинофестиваль «Журавли» имени Алексея Баталова (6+). Открытие его состоялось 20 ноября. Именно в этот день 91 год назад выдающийся актер и режиссер родился во Владимире. Организаторами кинофестиваля стали департамент культуры администрации Владимирской области и благотворительный фонд «Благор» памяти Алексея Баталова (г. Москва). Кроме того, областной Киноцентр, расположенный во Владимире на ул. Диктора Левитана, обретёт имя Алексея Баталова. Такое заявление сделала директор департамента Алиса Бирюкова.

— Мы так рады, что Алексей Владимирович вернулся на свою родину, где дом его бабушки и дедушки, в котором он родился. Это прекрасная намоленная земля, и не случайно первый фестиваль его имени мы открыли именно здесь, — сказала Наталия Дрожжина, вице-президент благотворительного фонда «Благор».

В рамках фестиваля пройдут четыре конкурса современного отечественного кино: полного и короткого метра, документальных и детских фильмов. На «Журавли» отправили более двухсот заявок, но на конкурс отобрали только 21 фильм. Картины должны были соответствовать уровню Алексея Баталова.

Конечно, мы очень волнуемся, конечно, он не мог бы даже состояться и даже нельзя было об этом мечтать, если бы не такая грандиозная фигура, как сам Алексей Владимирович Баталов. Не зря этого человека при жизни и теперь называют совестью нации, — сказал руководитель благотворительного фонда «Благор» Михаил Цивин.

На «Журавли» отправили более двухсот заявок, но на конкурс отобрали только 21 фильм.

По мнению председателя жюри – известного актера Всеволода Шиловского, главная идея фестиваля — вернуть на экраны доброе кино с положительным героем, кино, в котором нет пошлости и чернухи, на котором будет расти будущее поколение. Поэтому именно с детского кинопоказа и стартовал фестиваль во Владимирской области.

Кроме Шиловского, в жюри фестиваля вошли владимирский актер и режиссер Владимир Лаптев, председатель киноклуба «Политехник» Вера Цветаева, известный российский актер Лев Прыгунов, мультипликатор и большой друг Алексея Баталова Юрий Норштейн.

Отдельную молодежную программу представят студенты ВГИКа, в котором Алексей Баталов долгие годы возглавлял актерский факультет. Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы и встретиться с известными российскими актерами и режиссерами. В их числе мастер анимационного кино Юрий Норштейн, актеры Лев Прыгунов, Марат Башаров, Светлана Тома, Игорь Ясулович и, конечно же, партнерша Алексея Баталова по оскароносному фильму «Москва слезам не верит» Вера Алентова.

— Нам очень хотелось бы, чтобы этот фестиваль стал такой точкой встречи разных поколений, — сказала директор департамента культуры Алиса Бирюкова. — И каким-то механизмом наследования тех самых добрых и лучших традиций, которые были свойственны и свойственны сейчас отечественному кинематографу.

Вместе с организаторами и членами жюри фестиваля во Владимир приехала и дочь актера Мария Баталова. Она представит фильм, снятый по ее сценарию, а юным владимирцам — свои сказки. В свою очередь, наши дети, в том числе и с ограниченными возможностями, подготовили творческие выступления по произведениям Марии Алексеевны.

Кинопросмотры организованы на нескольких площадках: в Киноцентре, Областном дворце культуры и искусства, киноразвлекательном комплексе «РусьКино», драмтеатре, Областном доме работников искусства, колледже культуры и искусства, областной библиотеке для детей и молодежи. Почти в 40 муниципальных образованиях региона покажут ретроспективы фильмов с Алексеем Баталовым.

Кинопоказы, мастер-классы и творческие встречи бесплатны. Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах вышеперечисленных учреждений культуры. Справки по телефонам: 34-25-33 (Киноцентр), 54-38-88 (ОДКИ).

Татьяна Лысова

Фото департамента культуры администрации Владимирской области

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