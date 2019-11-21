Первый кинофестиваль имени Алексея Баталова открылся во Владимире

Во Владимире стартовал первый кинофестиваль «Журавли» имени Алексея Баталова (6+). Открытие его состоялось 20 ноября. Именно в этот день 91 год назад выдающийся актер и режиссер родился во Владимире. Организаторами кинофестиваля стали департамент культуры администрации Владимирской области и благотворительный фонд «Благор» памяти Алексея Баталова (г. Москва). Кроме того, областной Киноцентр, расположенный во Владимире на ул. Диктора Левитана, обретёт имя Алексея Баталова. Такое заявление сделала директор департамента Алиса Бирюкова.

— Мы так рады, что Алексей Владимирович вернулся на свою родину, где дом его бабушки и дедушки, в котором он родился. Это прекрасная намоленная земля, и не случайно первый фестиваль его имени мы открыли именно здесь, — сказала Наталия Дрожжина, вице-президент благотворительного фонда «Благор».

В рамках фестиваля пройдут четыре конкурса современного отечественного кино: полного и короткого метра, документальных и детских фильмов. На «Журавли» отправили более двухсот заявок, но на конкурс отобрали только 21 фильм. Картины должны были соответствовать уровню Алексея Баталова.

— Конечно, мы очень волнуемся, конечно, он не мог бы даже состояться и даже нельзя было об этом мечтать, если бы не такая грандиозная фигура, как сам Алексей Владимирович Баталов. Не зря этого человека при жизни и теперь называют совестью нации, — сказал руководитель благотворительного фонда «Благор» Михаил Цивин.

На «Журавли» отправили более двухсот заявок, но на конкурс отобрали только 21 фильм.

По мнению председателя жюри – известного актера Всеволода Шиловского, главная идея фестиваля — вернуть на экраны доброе кино с положительным героем, кино, в котором нет пошлости и чернухи, на котором будет расти будущее поколение. Поэтому именно с детского кинопоказа и стартовал фестиваль во Владимирской области.

Кроме Шиловского, в жюри фестиваля вошли владимирский актер и режиссер Владимир Лаптев, председатель киноклуба «Политехник» Вера Цветаева, известный российский актер Лев Прыгунов, мультипликатор и большой друг Алексея Баталова Юрий Норштейн.

Отдельную молодежную программу представят студенты ВГИКа, в котором Алексей Баталов долгие годы возглавлял актерский факультет. Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы и встретиться с известными российскими актерами и режиссерами. В их числе мастер анимационного кино Юрий Норштейн, актеры Лев Прыгунов, Марат Башаров, Светлана Тома, Игорь Ясулович и, конечно же, партнерша Алексея Баталова по оскароносному фильму «Москва слезам не верит» Вера Алентова.

— Нам очень хотелось бы, чтобы этот фестиваль стал такой точкой встречи разных поколений, — сказала директор департамента культуры Алиса Бирюкова. — И каким-то механизмом наследования тех самых добрых и лучших традиций, которые были свойственны и свойственны сейчас отечественному кинематографу.

Вместе с организаторами и членами жюри фестиваля во Владимир приехала и дочь актера Мария Баталова. Она представит фильм, снятый по ее сценарию, а юным владимирцам — свои сказки. В свою очередь, наши дети, в том числе и с ограниченными возможностями, подготовили творческие выступления по произведениям Марии Алексеевны.

Кинопросмотры организованы на нескольких площадках: в Киноцентре, Областном дворце культуры и искусства, киноразвлекательном комплексе «РусьКино», драмтеатре, Областном доме работников искусства, колледже культуры и искусства, областной библиотеке для детей и молодежи. Почти в 40 муниципальных образованиях региона покажут ретроспективы фильмов с Алексеем Баталовым.

Кинопоказы, мастер-классы и творческие встречи бесплатны. Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах вышеперечисленных учреждений культуры. Справки по телефонам: 34-25-33 (Киноцентр), 54-38-88 (ОДКИ).

Татьяна Лысова

Фото департамента культуры администрации Владимирской области