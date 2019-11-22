Первая площадка для дрессировки и выгула собак появится во Владимире

Во Владимире может появиться первая площадка для профессиональной дрессировки и выгула собак. Предполагается, что разместится объект на территории парка «Добросельский». Сейчас идея находится на стадии согласования. И как рассказала «Призыву» автор идеи, власти города заинтересованы в его реализации.

— В областном центре нет оборудованной площадки для занятий с собаками. Чтобы это делал профессиональный кинолог. Чтобы можно было проводить групповые тренировки. При этом потребность в таком объекте большая, — говорит Екатерина Мочалова, — Это будет огражденная территория с прозрачным забором, чтобы было все видно. Мы оборудуем его специально. Будет на месте посменно дежурить два кинолога.

Екатерина рассказывает, что идея доступной площадки для дрессировки собак родилась у нее во время декретного отпуска. Молодая девушка, которая воспитывает полуторагодовалого ребенка, увидела рекламу проекта «Мама-предприниматель» и решила отправить заявку. В результате кинологический центр обошел в борьбе за главный приз остальных конкурентов и получил грант на развитие бизнеса. 100 тысяч рублей — хороший стартовый капитал. Теперь молодая мама готова начать свое дело.

— Я не ожидала, что выиграю. Потому что были очень интересные проекты, касающиеся и детей, и развития города. Как сказали мне члены комиссии, моя идея очень выросла за дни обучения: нас научили просчитывать финансовую часть, презентовать себя, — говорит Екатерина Мочалова.

Кинологический центр — только одна из бизнес-идей, которые были представлены в рамках проекта. Всего женщины, находящиеся в декретном отпуске, и мамы несовершеннолетних детей, не ведущие официальную предпринимательскую деятельность или ведущие её не более 1 года, презентовали членам жюри 30 начинаний. Одни предлагали открыть салон красоты с детской комнатой, другие — школу шитья, нашлось место инициативе перерабатывать использованные автопокрышки.

На данный момент во Владимирской области женщины занимаю 30% бизнес-сообщества.

Несмотря на занятость, большинство из них воспитывает детей. Поддержать их и призван проект «Мама-предприниматель». На федеральном уровне его организаторами являются Комитет по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России«. Во Владимирской области проект реализуется при финансовой поддержке департамента предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации региона и ГАУ «Бизнес инкубатор».

Поддержали проект и коммерческие структуры. Представители бизнеса лучше других знают, как важна помощь на стартовом этапе развития бизнеса. Благодаря проекту женщины не только получают финансовую поддержку, но и необходимые навыки и знания. А это бесценно.

— Мы понимаем, что когда женщина находится в декретном отпуске, она может посмотреть на проблемы с другой стороны. Женщины успокаиваются, и находясь в роли наблюдателя, видят потребности общества. Так рождается бизнес-идея, — говорит управляющий ВО ПАО «Открытие» Петр Пашковский. — Дальше в рамках проекта «Мама-предприниматель» женщина получает знания, проходит учебные курсы. А привлечение финансовых организаций снимает задачи по стартовому капиталу.

Банк «Открытие» выступил официальным партнером мероприятия. И как говорит его управляющий, женщины — лучшие клиенты. Они хорошо организованы и всегда вовремя выполняют взятые на себя обязательства. А значит, чем больше их в бизнесе, тем быстрее будет развиваться наше общество.

Полина Тарбеева

Заглавное фото: e1.ru