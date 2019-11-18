Пенсионерка ушла в лес и не вернулась

70-летнюю пенсионерку ищут в лесах Суздальского района. Накануне жительница села Большое Борисово Нина Никифорова ушла из дома и не вернулась. К поискам подключились волонтеры регионального поискового отряда «Лиза Алерт». На помощь пришли и неравнодушные жители Владимирской области. Приметы пропавшей женщины: рост 155 см, нормального телосложения, глаза тёмные.

Была одета в чёрное пальто, тёмные брюки, чёрный платок, чёрные резиновые сапоги. С собой у пенсионерки было белое ведро.

70-летнюю пенсионерку ищут в лесах Суздальского района.

Также официальная группа регионального поискового отряда «Лиза Алерт» сообщает о начавшемся поиске 84-летней жительницы села Пировы-Городищи Вязниковский района Тамаре Князевой. Информации о местонахождении женщины нет также со вчерашнего дня. Приметы пенсионерки: рост 150 см, худощавого телосложения. Был одета в синее пальто, синее платье, чёрные колготки, тёмные сапоги, чёрный платок с красными цветами.

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавших женщин, позвоните инфоргам поиска по телефонам 8-977-687-49-09 и 8-900-587-08-47. Также обращаться можно на телефон горячей линии 8-800-700-54-52 или 112. Вся оперативная информация по поиску размещена здесь и здесь.

Ранее «Призыв» сообщал, что волонтеры регионального поискового отряда «Лиза Алерт» опубликовали статистику по розыску пропавших людей. С начала года они получили 462 заявки на поиск 549 человек.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»