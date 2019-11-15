Пенсионерка погибла под колесами автобуса

Пенсионерка из Коврова погибла под колесами общественного транспорта. Трагедия произошла прямо на остановке. По информации управления МВД по Владимирской области, 81-летняя женщина упала при выходе из «пазика». Водитель не заметил этого и тронулся. В результате автобус наехал на пенсионерку. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

— В Коврове 12 ноября в 16.00 при выходе из «пазика» упала пенсионерка 1938 года рождения. После этого водитель общественного транспорта 1982 года рождения совершил на нее наезд. Женщина скончалась в больнице, — пояснили «Призыву» в пресс-службе УМВД.

Пострадавшую не удалось спасти, она скончалась от полученных травм.

Больше подробностей о трагедии можно узнать из социальных сетей. Пользователи сообщают, что автобус остановился для высадки пассажиров на улице Строителей, водитель поспешил закрыть дверь. Пальто женщины зажало между дверьми. Она упала и попала под колеса.

— Автобус наехал на нее задним колесом и несколько секунд не съезжал с пострадавшей. Очевидцы также стояли как вкопанные, а кто-то и вовсе проходил мимо. Спустя время автобус сдал назад, но женщина все еще лежала под колесом. Только через минуту прохожие и пассажиры автобуса стали пытаться достать ее, — информирует группа «ЧП Ковров» в «ВКонтакте».

По информации правоохранительных органов, по данному факту проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего. После чего будет принято процессуальное решение.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Муроме автомобиль «Skoda Rapid» съехал с дороги, снес заборчик и сбил пешехода, который спокойно шел по тротуару. Женщина скончалась.

Полина Тарбеева

Фото группы «ЧП Ковров» в «ВКонтакте»