Пенсионер отсудил компенсацию за утечку газа

Муромлянин, в квартире которого случился пожар из-за утечки газа, отсудил у газовщиков компенсацию морального и материального ущерба. Мужчина обратился с иском в суд сразу к нескольким компаниям: ООО ГК «ОблГазЭнергоМонтаж», ООО «Газпроммежрегионгаз Владимир», АО «Газпром газораспределение Владимир». Истец доказал в суде, что пожар, случившийся в его квартире в сентябре прошлого года, возник из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответчиками по договорам с ним. Истцу причинен не только материальный ущерб. В результате случившегося пожилой муромлянин испытал нервное потрясение, состояние здоровья мужчины резко ухудшилось.

По результатам экспертиз суд установил, что вина ответчика в случившемся есть.

В частности, ответчик АО «Газпром газораспределение Владимир» провел работы по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в квартире истца ненадлежащим образом. Сотрудники не заметили утечки газа на газовом оборудовании, это привело к возгоранию. Решением Муромского городского суда с ответчика АО «Газпром газораспределение Владимир» будет взыскан материальный ущерб и компенсация морального вреда. Всего чуть более 120 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Муромского городского суда.

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Ольга Ефремова

Фото: mirtesen.ru