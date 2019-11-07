Педофил напал на 9-летнюю девочку

9-летняя девочка из Владимирской области смогла убежать от педофила. В квартире, куда он затащил ребенка, зазвонил домофон. Пока мужчина отвлекся, девочка, воспользовавшись ситуацией, убежала. В тот же день подозреваемый в нападении на ребенка был задержан. Следствие ходатайствует перед судом о его аресте.

Нападение произошло 5 ноября.

Девочку пьяный мужчина догнал на улице. Он схватил испуганного ребенка и насильно привел к себе в квартиру. Там он начал совершать противоправные развратные действия, уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области. Известно, что подозреваемому 57 лет, ранее он был судим.

Психологическое состояние пострадавшей 9-летней девочки находится под контролем, при необходимости ребенку будет организовано профессиональное сопровождение специалистов.

Ранее «Призыв» сообщал, что 15-летняя школьница отбилась от педофила.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»