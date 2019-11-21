Пассажирский автобус сгорел под Суздалем

Сегодня рано утром на объездной дороге Суздаля в районе поворота на село Глебовское горел пассажирский автобус. Сообщение о возгорании общественного транспорта поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Владимирской области в 06.44. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Суздальского гарнизона.

— Загорелся пассажирский автобус «ПАЗ» Суздальского АТП. В результате пожара сгорел моторный отсек и часть салона на площади 10 кв. м. В 6.55 пожар был локализован, в 6.57 ликвидировано открытое горение, — рассказали «Призыву» в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Причины пожара устанавливаются.

Пострадавших нет. Известно, что в момент возгорания пассажиров в автобусе не было. «ПАЗик» ехал пустой из гаража в Суздаль. Причина случившегося устанавливается.

Ранее «Призыв» сообщал, что за последние три месяца во владимирских автобусах случились 4 пожара. Три из них выгорели полностью. Кроме того, сразу несколько транспортных средств сошли с маршрута, в том числе по причине задымления в салоне.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области