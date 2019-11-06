Пассажира выбросило из салона автомобиля в момент ДТП

Смертельная авария произошла минувшей ночью на 201 км федеральной трассы М-7 «Волга» в Судогодском районе. По предварительной информации, 26-летний житель Чувашской Республики, двигаясь на автомобиле «KIA Optima» в направлении Москвы, не справился с управлением. В результате иномарка задела дорожный знак и опрокинулась.

Одного из пассажиров, 31-летнего жителя Чувашской Республики, выбросило из салона автомобиля. Мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи. Двое других пассажиров 1977 и 1997 г.р., а также водитель автомобиля с травмами доставлены в больницу.

Пассажир иномарки скончался на месте.

По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что смертельная авария произошла на дороге в Кольчугинском районе. Погиб один человек – 45-летний мужчина, водитель «Chevrolet Lacetti».

Ольга Ефремова

Фото группы «Подслушано Автомобилистов | Владимир»